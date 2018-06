PATNJE MLADOG BISEKSUALCA: ‘Najviše uživam kad me stariji frajer lupa po guzi, je li sa mnom sve OK?’

‘Nas dvojica nemamo nikakvu seksualnu vezu, već se nalazimo samo radi fetiša’

Biseksualnog muškarca jako napaljuje “spankanje” i, da bi udovoljio svom nagonu, redovito se nalazi sa starijim muškarcem koji ubija boga u njemu. Zbog svega je počeo misliti kako nije normalan te je svoje dvojbe podijelio sa savjetnicom Deidre Sanders na portalu The Sun.

Draga Deidre, nalazim se s muškarcem samo da bih dobivao po guzi i brinem se da sa mnom nešto nije u redu. Slobodan sam biseksualac i imam 31 godinu, dok je on u 50-ima. Kad se nađemo, skine mi odjeću, prebaci me preko koljena i udara me po stražnjici. Ponekad legnem potrbuške, a on me tuče remenom. To me jako uzbuđuje, ali se u isto vrijeme osjećam posramljeno. S druge strane, razmišljam: “Što ima loše u tome ako uživam?!” Nas dvojica nemamo nikakvu seksualnu vezu, već se nalazimo samo radi fetiša.

Deidre odgovara:

Fetišizam ili parafilija uglavnom je bezazlena. Jedino me brine to što te taj muškarac snažno tuče remenom, a to može ostaviti dugotrajne tjelesne posljedice. Savjetujem da o svom fetišu porazgovaraš sa specijaliziranim terapeutom.