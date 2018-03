PAROVI PRIZNALI ZAŠTO SE NAJČEŠĆE SVAĐAJU: Nekima smeta Kim Kardashian, druge živcira partnerovo disanje…

Granice zaista ne postoje kada treba izmisliti razlog za svađu, ali ovo je previše i za najveće svađalice

Čim odnos prijeđe razdoblje medenog mjeseca, parovi se počnu svađati oko najbizarnijih stvari. I dok su neki od razloga opravdani, daleko je više onih koji stvarno ne drže vodu. Tako je nedavno žena predbacila svom partneru kako se previše fokusira na Snapchat, umjesto na ono što mu ona govori. Druga je ignorirala supruga punih 12 sati jer je zaboravio spakirati rezervne gaćice sinu za vrtić.

Hrana – najčešći uzrok svađe

Navedenim su situacijama svjedočili gledatelji showa “Married At First Sight Australia”, u kojemu su parovi progovorili o svojim najčešćim razlozima za svađu. Tako se javila Claire, koju čak i partnerovo disanje izbacuje iz takta. “Disao je i to mi je bilo užasno iritantno. Mislila sam kako će sve proći kad odemo spavati, ali ujutro se uopće nisam osjećala dobro zbog toga”, priznala je.

Ne iznenađuje pretjerano podatak da je i hrana veliki kamen spoticanja. “Sinoć su mi se jele proljetne rolice i poslala sam supruga da mi ih ode kupiti. Kad se vratio kući, rekao mi je kako je putem pojeo tri komada, a meni je donio samo jedan. Danas mu je rođendan, ali ja od sinoć s njime ne razgovaram. Imamo troje djece, ali ja ga nisam nazvala ni da mu čestitam. Ništa”, ispričala je Nicole.



San o preljubu – prestrašno

Tehnologija također stvara probleme među partnerima. “Dobio sam fotografiju stražnjice svoje supruge koju nisam odmah vidio. Bio sam usred objave fotke na Instagram, nakon čega sam pogledao što mi je supruga poslala i lijepo joj odgovorio. Sad slušam lekcije jer mi je trebalo predugo da odgovorim, a prošlo je samo pet minuta”, požalio se Mitchell.

Danielle se smrtno naljutila na svog partnera jer je ovaj nepravilno polirao cipele njihova sina. “Nisam progovorila s njime od nedjelje nakon što sam otkrila kako je mom 5-godišnjem sinu pogrešno čistio cipele. Samo se pretvara. Ja mislim da koristi toaletni papir ili vlažne maramice umjesto sredstva za poliranje. Sad zbog toga spava u dnevnom boravku”, rekla je.

San u kojem vas partner prevario od davnina je čvrst razlog za durenje. “Ne razgovaramo zato što sam ja sanjala da me prevario. Kad sam mu to priznala, pitao me: ‘Je li ženska barem bila seksi?’. San je bio toliko stvaran. On je spavao pored mene, ali ja sam ga probudila da mu to ispričam”, prisjetila se jedna žena. Druga je suosjećala: “I ja sam sanjala da me moj prevario. Još uvijek ne razgovaram s njime. Za mene je to stvarno.”

Najbizarniji razlozi za svađu

Korisnici Reddita pridružili su se ovoj temi i iznijeli vlastita iskustva. “Djevojka se naljutila na mene jer se Kim Kardashian zaručila, a ja nju još nisam bio zaprosio”, “Moja gleda programe koji nisu u HD rezoluciji iako ih imamo u HD-u. Svaki put kad to vidim, dobijem mini aneurizmu”, “Perilica posuđa! Ta žena jednostavno ne zna kako perilica funkcionira. To nije čarobna kutija koja može očistiti ostatke hrane u loncu”, “Moja bivša i ja cijelu smo se večer svađali zbog zvuka koji ona ispušta do kkiše. Bio sam uvjeren da forsira”, neka su od najbizarnijih priznanja.