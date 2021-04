PAR ZAVRŠIO NA HITNOJ ZBOG BIZARNE NEZGODE TIJEKOM SEKSA U AUTU: Njihovu nestašnu seansu prekinuo je neočekivani voajer

Akciju u automobilu prekinuo je neočekivani voajer koji je stajao odmah do prozora

Bračni par otkrio je kako su završili na Hitnoj nakon što je krava prekinula njihov seks u automobilu.

Brian i Hannah tada su bili zajedno devet godina i veselili su se rijetkom zajedničkom izlasku. “Nakon što smo dobili dijete i kupili tvrtku, morali smo malo usporiti”, objasnila je Amerikanka.

Nakon što su popili nekoliko pića, odlučili su se odvesti na obližnji pašnjak kako bi se poseksali u Brianovom kamionetu. “Nije bilo čudno, ali nije bilo udobno kao u našoj sobi” otkrila je Hannah u TLC-ovoj emisiji ‘Sex Sent Me to the ER’. Njen suprug se složio i dodao kako su nekoliko puta uzimali stanke jer se nisu mogli prestati smijati.

No, seansu nestašnog para prekinuo je neočekivani voajer.

“Provirila sam kroz prozor i odmah ispred bila je njuška. Krava je bila pokraj prozora i uplašila me”, rekla je Hannah. Zbog naglog pokreta odjednom je počela vrištati od boli.

S pašnjaka na Hitnu

Zabrinuti Brian odveo ju je na Hitnu, gdje su liječnici ustanovili da joj velika izraslina u trbuhu jako krvari. Da bi situacija bila još neugodnija, Hannin otac se pojavio kao moralna podrška.

“Iako zna da smo u braku i imamo dijete, ona je još uvijek njegova kći. Bilo je neugodno”, objasnio je Brian.

Pretrage su pokazale da je krvarenje izazvala cista na jajniku koja je pukla tijekom seksa i da će se Hannah potpuno oporaviti.

“Ovaj incident definitivno me zbližio sa svekrom. Više se ne ustručavamo pričati o nekim temama”, priznao je Brian.