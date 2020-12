PAR S 53 GODINE RAZLIKE RAZVALJUJE NA 18+ STRANICI: Bakica i mladić snimaju porniće i već su u top 10 najpopularnijih

Kontroverzan par, koji je ranije ove godine podigao prašinu svojom neobičnom ljubavnom pričom, sada je obznanio kako ima profil na 18+ stranici Only Fans, gdje objavljuje eksplicitne sadržaje za novac.

Almeda (76) i Gary Hardwick (23) vjenčali su se 2015. godine, samo dva tjedna nakon upoznavanja na pogrebu njezina sina Roberta. U to je vrijeme Gary imao 17 godina i taman prekinuo vezu sa 77-godišnjakinjom, a Almeda je imala 71 godinu.

Sada, pet godina kasnije, par je odlučio podijeliti svoju ljubav s drugima te je otvorio račun na popularnoj platformi za odrasle, gdje prodaje svoje erotske kućne uratke, piše The Sun.

Društvena mreža Only Fans omogućuje korisnicima, uključujući seksualne radnike, da komuniciraju sa svojim obožavateljima i zarađuju novac. Almeda i Gary inače naplaćuju mjesečnu pretplatu u iznosu od osam funti, ali trenutno imaju popust pa se sada svi zainteresirani mogu pretplatiti na njihov sadržaj za samo četiri funte.

My wife and I are new to OnlyFans, we have a 53 year age gap. She’s 76 & I’m 23. We have fully explicit content on our OF. We’ve reached top 10% in a week so far. Link below if you’d like to check us out! 💜😈 https://t.co/dJWJ2qRO2I #onlyfans #of #onlyfanspromo #agegap pic.twitter.com/Z3PRBg9Y8z

— Gary & Almeda (@_garyandalmeda_) November 5, 2020