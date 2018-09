PALA NA ŠARM OŽENJENOG ŠEFA: ‘Možda je seks s njim pogreška, ali učinio je za mene nešto divno’

Pitala je dvije frendice za savjet, a svaka joj je rekla nešto drugo

Tipičan scenarij: neiskusna djevojka pala je našarm zgodnog šefa, koji je k tome oženjen i ima dvoje djece. On je poziva na piće i flerta s njom, a ona mlada i naivna već zamišlja cijelu bajku. On će radi nje ostaviti obitelj i oni će živjeti sretno do kraja života. Hm, sva sreća da je svoju situaciju ispričala Mirrorovoj kolumnistici Coleen Nolan, koja joj je brojnim primjerima otvorila oči.

Draga Coleen, imam 26 godina i zaljubila sam se u svoga oženjenog šefa. Radim u velikom poduzeću s trojicom šefova i taj je frajer bez sumnje najljubazniji prema meni. Njemu je 38. Oženjen je i ima dvoje male djece. Jako je zgodan i čini mi se da flerta sa mnom kada grupno izađemo na piće poslije posla. Prekinula sam s dečkom ranije ove godine, a moj je šef tako drag. Nakon prekida sam uzela nekoliko slobodnih dana i on mi je svakodnevno slao mailove da provjeri jesam li dobro. Kada sam se vratila na posao, pružio mi je mnogo pažnje.

Frajer bi se seksao

Često me zove van na pauzu pa razgovaramo i zafrkavamo se. Vidim da sam u posljednjih nekoliko mjeseci totalno zagrizla za njega. Sada me počeo zvati na piće i ja ne znam trebam li ići ili ne. Pitala sam dvije najbolje prijateljice – jedna kaže da je život prekratak te da bih se trebala prepustiti, dok me druga upozorava da trebam misliti na njegovu ženu i djecu te neka odstupim. Što da radim?

Coleen odgovara:

Poslušaj svoju razumnu prijateljicu. To bi bila katastrofa. Pogledajmo nekoliko mogućih scenarija. Kada bi se on nekim slučajem i zaljubio u tebe i odlučio ostaviti suprugu, vjerojatno bi izgubio posao zbog veze s kolegicom za koju je odgovoran. Također bi imao bivšu ženu i dvoje djece na uzdržavanju, tako da bi velik dio tvoje i njegove plaće odlazio na alimentaciju. Ti bi bila maćeha toj djeci koja bi ti bila na grbači svaki drugi vikend i nekoliko noći tijekom tjedna. Morala bi ih voditi i sa sobom na odmor. Sa svojih 26 godina, jesi li spremna na to?

Pogledajmo sada drugi scenarij. Odeš s njim na nekoliko pića, flertate, ljubite se i završite u krevetu. Prije ili kasnije, netko bi od kolega saznao za vašu aferu i oboje biste bili u gabuli. Ili možda ne bi nitko saznao, ali bi te on ostavio jer, budimo realni, šefovi koji zavode znatno mlađe kolegice obično to rade sa svima. Iskreno sumnjam da si prva s kojom ima takav odnos. Dakle, napucat će te, slomiti ti srce, a ti ćeš morati nastaviti raditi za njega iz tjedna u tjedan. Jednostavno ne vidim da to može uspjeti. Ljubazno ga odbij i pokušaj ga zaboraviti. Nađi nekog slobodnog za spojeve.