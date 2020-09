PADAJU CIJENE LUKSUZNIH VJENČANJA U HRVATSKOJ?! Evo koliko su naši mladenci zahtjevni

Hrvatska dobiva hit odredište za mladence, a otkrivamo i koliko su hrvatski mladenci zahtjevni

Luksuzna vjenčanja dugo su vremena bila rezervirana za „duboke džepove“, no čini se kako to više neće biti tako. Vjenčanje mnogi smatraju najvažnijim danom u životu, no često si zbog ograničenih budžeta mladenci nisu u mogućnosti organizirati dan iz snova, filmsko vjenčanje o kojem su do sada samo pojedinci mogli razmišljati. Naime, neke statistike govore kako je svako deseto vjenčanje u Hrvatskoj luksuzno, no izgleda da će se taj postotak uskoro popraviti.

Saša Majetić, inače direktor tvrtke Zeleni svijet, koji iza sebe ima već nebrojeno vjenčanja održanih u njegovom prostoru nedaleko Zaprešića, sada mladencima otvara mogućnost da imaju vjenčanje kakvo možda nisu ni mislili da mogu imati. Na golf terenima nedaleko zagrebačke Arene, odlučio je otvoriti „Clubhouse golf“, a sve s idejom kako bi moderna vjenčanja s prelijepim interijerom i pogledom na dva jezera, od sada bila dostupna po daleko nižim cijenama.

„Sama lokacija može olakšati posao za dojmom luksuza, ali luksuznim prostorom mogu se učiniti i dvorane, tvornice… Kada je riječ o luksuznim vjenčanjima obično se radi o lokacijama koje imaju tvrđavu, jezero ili je u blizini mora te nekog spomenika kulture. Tu je potrebna jaka logistika, no sve u svemu dojam prostora je jako važan, kao i gastronomski događaj, vrhunsko osoblje, dizajn cvijeća ali i odlična rasvjeta. Za takva vjenčanja nema mjesta za greške“, govori Saša Majetić čiji će prekrasan interijer već početkom naredne godine nuditi čak 170 sjedećih mjesta, a bit će moguće i organizirati čin vjenčanja s matičarom.

Zbog novonastale situacije mnogi su svoja vjenčanja odgodili za narednu godinu, a nekoliko stotina eura po stolici od sada će biti moguće dobiti za 70 ili 80 eura. Cijena je to koja od sada nudi otmjeno vjenčanje, nezaboravno zadovoljstvo i pravi užitak za sva nepca, no ne treba izostaviti niti to da se vjenčanja na golf terenima svugdje u svijetu smatraju najekskluzivnijima.

Poznato je i da su mladenke puno zahtjevnije kod organizacije ovog dana, a naš sugovornik ističe da će brigom o najsitnijim detaljima i potpunom individualizacijom zadovoljiti i one najzahtjevnije. S druge strane, njihove jače polovice najčešće brinu tek o hrani i piću. Ipak, važan je to detalj budući da će gosti kasnije prepričavati kakav je bio gastro događaj.

„Što se tiče hrane, najprije s mladencima vidimo kakvu bi hranu željeli i kakve običaje imaju. Jako je važno da se pazi na serviranje. Sve mora izgledati na najvišoj razini. Meni se najčešće kreira kombinacijom tradicionalne i moderne kuhinje, a namirnice su uglavnom domaće. Mora se paziti i na inventar na kojem se hrana servira, ali važan je i personal koji sve to prezentira. Da bi hrana bila savršena, ona se mora pripremati na samoj lokaciji jer u suprotnom gubi na kvaliteti. Ukoliko je riječ o strancima svakako treba paziti na jela koja su karakteristična za njihov kraj, a kako bi sve prošlo bez greške nerijetko u žiriju za odabir jela sjede mame, bake ili tate“, otkriva Saša Majetić čiji novi prostor „Clubhouse golf“ već sada slovi za prostor koji će Zagreb učiniti destinacijom za luksuzna vjenčanja.

Naime, luksuzna vjenčanja do sada smo često vezivali za tvrđavu Lovrijenac u Dubrovniku, dvorac Trakoščan ili pak otok Brijuni, no sada Zagreb postaje to otmjeno mjesto. Stil koji njeguju golf resorti te priroda koja ih okružuje, nude nevjerojatan dojam, a ako još uzmemo u obzir da je riječ o lokaciji koja je tek desetak minuta autom od centra, onda je jasno da luksuzna vjenčanja više nisu niti preskupa, a niti predaleka.