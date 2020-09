PA, ŠTO MU JE TO TREBALO?! ‘Seksam se paralelno s tri žene i sve su mi super’ – koju da odabere za vezu?

Ovaj 46-godišnjak uvukao se u ljubavni četverokut i više ne zna kako da se iz njega izvuče. O svojoj kompliciranoj situaciji progovorio je u pismu za The Sun.

“Prošle godine ostavila me supruga, to mi je bio drugi brak koji nije uspio. Radim u dućanu, gdje imam puno mušterija, a s jednom od njih, samohranom majkom koja mi je pružila podršku nakon rastave, ubrzo sam započeo aferu”, ispričao je čitatelj.

“Nakon toga, druga mušterija, jedna starija žena, tražila je da joj se dostavljaju stvari kući iz dućana zbog koronavirusa pa sam se tako zbližio i s njome. I to je preraslo u aferu. Paralelno sam bio s objema, a ubrzo sam započeo odnos s još jednom, studenticom koja radi kod mene”, dodao je zaljubljivi 46-godišnjak.

