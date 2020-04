PA ŠTO MU JE TO TREBALO?! Cura poslala dečku seksi video iz karantene, a što on napravi? Ovo će zapamtiti dok je živ

Ego mu je bio važniji od povjerenja vlastite djevojke i sada mu je možda kasno za popravak

Kada vam partner/ica pošalje svoj vrući video, to je isključivo namijenjeno vama, okej? Ovaj dečko nije poslušao taj savjet i to mu je upropastilo odnos s djevojkom. Svoju je kobnu pogrešku priznao Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

Intimnu snimku iz karantene vidjela cijela ekipa

“Izgubio sam povjerenje svoje djevojke nakon što sam njezin seksi video pokazao svojim prijateljima. Ona je to saznala i više ne želi razgovarati sa mnom”, požalio se neimenovani 23-godišnjak u pismu.

“Naš je seksualni život uvijek bio pustolovan i uzbudljiv. Nakon što smo oboje zaglavili u karanteni i nismo se mogli vidjeti, ona je za mene snimila video i poslala mi ga uz striktno upozorenje da ga ne smije vidjeti nitko osim mene”, započeo je.

Pogađate, ego mu nije dao mira

Ali on je imao potrebu pohvaliti se prijateljima i u grupni chat im je poslao snimku. Kako to obično biva, fama je došla i do njegove djevojke, koja je, razumljivo, poludjela. Posramljeni mladić sada se želi iskupiti za svoj nepromišljeni postupak, ali ne zna kako.

Deidre ga baš i nije utješila. “Zar si doista iznenađen što je djevojka bijesna na tebe zbog toga što si učinio? Kako bi se ti osjećao da je situacija bila obrnuta? Šteta je učinjena i možda je prekasno za popravak. Ali iz ovoga iskustva možeš naučiti da trebaš kontrolirati svoj ego kako bi izbjegao slične katastrofe u budućnosti”, kratko je odgovorila Sanders.