PA OVOG NEMA NIGDJE: Mladenka ucijenila šogoricu zbog ‘grijeha’ iz prošlosti i postavila krajnje nemoralan uvjet

Ne možemo ni zamisliti kako je to biti bogat, ali čini se da je to kada imate puno love pa vas ljudi stalno žicaju da im nešto platite. Otprilike je to scenarij koji se dogodio jednoj mladoj ženi. Neimenovana dama, koja piše kolumne pod nadimkom Not a Fairy God Mother, podijelila je svoju agoniju u rubrici Dear Prudence na portalu Slate.

Skandal na ručku

Započela je objašnjenjem da u svojim 30-ima jako dobro zarađuje i posjeduje dvije kuće, od koje jednu iznajmljuje. Prije nekoliko godina, pomogla je otplatiti vjenčanje svojoj polusestri. “Prije četiri godine, moj je očuh doživio srčani udar dok je moja polusestra bila zaručena. Platila sam joj polovinu troškova svadbe. Bio je to moj poklon i nisam željela da se moja obitelj brine oko ičega osim da mom očuhu bude bolje. Napominjem da sam s polusestrom jako bliska”, ispričala je djevojka.

Problem je nastao kada se se i njezin polubrat, kojeg ne poznaje dobro, odlučio oženiti. Naime, on i njegova zaručnica sada očekuju isti tretman. “On je dosta mlađi od mene i ženi se curom koju poznaje iz srednje škole. Ona me bez srama pitala koliko sam spremna njima dati za vjenčanje. Polubrat ju je pokušao ušutkati, ali ona je pred svima rekla kako joj ja ‘dugujem’ medeni mjesec i svadbu jer sam isto napravila za polusestru”, objasnila je.

Telefon ne prestaje zvoniti

“Ja sam ipak ‘bogata sestra’ i nemam svoju obitelj. Napokon je zašutjela kada joj je vlastita majka rekla da se smiri, ali meni je bilo vrlo neugodno”, dodala je žena i istaknula kako ju je od toga dana polubrat, s kojim se čuje otprilike jednom godišnje, zvao barem deset puta. “Nakon toga što su mi priredili, ne planiram im dati ni lipe. Kupit ću im poklon, ali mladoženjina sestra nema obvezu platiti vjenčanje”, napisala je.

“Znam da si njezini roditelji ne mogu priuštiti platiti cijelu ceremoniju, ali ja ne mislim potrošiti novac na razmaženog brata koji smatra da sam mu ja dužna prirediti vjenčanje iz snova”, zaključila je djevojka svoje obraćanje, a Prudence joj je odgovorila kako je zapravo ‘velikodušna’ jer uopće planira doći na to vjenčanje. “Ako na kraju odlučiš da nije vrijedno, ispričaj se i nemoj doći. Radije si plati cijeli dan u spa centru”, poručila joj je stručnjakinja.