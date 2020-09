Je li flertanje karakterizirano kao preljub? Mišljenja se o tom pitanju razlikuju, ali jedno je sigurno – kada se nađete zarobljeni u dosadnom braku, a partner vam nakon tolikih zajedničkih godina više ne posvećuje onoliko pozornosti koliko biste vi htjeli, čak i natruha seksualne želje koju netko možda osjeti prema vama, može pomoći da se ponovno osjetite vrijedno i poželjno.

Teško je osjećati se seksi kada ste mama koja većinu svojega vremena provodi kod kuće. Svaki dan provodite u društvu bebe i često vam se javlja onaj osjećaj kao da gubite sposobnost vođenja razgovora s odraslima.

Na košulji često imate mrlje od mlijeka ili su vam pelene prebačene preko ramena. Samo jedna stvar može te duge dane učiniti malo boljima i svjetlijima: bezazleno koketiranje sa slučajnim strancima.

Ova majka priznala je da ima simpatiju izvan braka. U razgovoru za portal Your Tango, anonimno je otvorila dušu i sasvim smo sigurni da će se s njome poistovijetiti velik broj žena u dugim vezama ili brakovima.

‘ŠTO BISTE RADILE DA NEMA MUŠKARACA NA JEDAN DAN?’ Jedno pitanje užarilo društvene mreže; Naježit ćete se od odgovora

Flirting With Married Men Keeps Me From Dying Of Marriage Boredom: https://t.co/uLyrtj2miX A good crush is someone who makes you feel seen and valued as you go about your day. Someone who it’s worth throwing on a bit of mascara and lipstick for. #FlirtingWithMen #Flirting 🤫😘 🥰

— Dr. Ava Cadell (@dravacadell) September 27, 2020