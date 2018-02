OVI LJUDI IMAJU NAJBOLJI POSAO NA SVIJETU: ‘Plaćaju nam da se seksamo po luksuznim hotelima i pišemo o tome’

Mladi par plaćen je da posjećuje luksuzne hotele i piše o svojim intimnim doživljajima u njima

Jessica D’Argent (23) i njezin dečko Justin Engelke (26) iz Australije pobijedili su u natjecanju u kojem je glavna nagrada bila putovanje diljem zemlje te da pritom pišu za blog o erotskim putovanjima ‘Places of Intimacy‘. Proveli su 14 noći u pet luksuznih hotela u Sydneyu, Melbourneu, Byron Bayu, Tasmaniji i zapadnoj Australiji, te je svatko od njih napisao svoje intimne recenzije o svim mjestima koja su posjetili, piše Daily Mail.

Prizivajuća ljuljačka i ulaz u sedmo nebo

“Vrhunac u našoj sobi bili su vanjski tuš u obliku kiše i ljuljačka koja je visjela sa stropa. Ljuljačka je bila na savršenoj visini i doslovno nas je prizivala”, opisao je Engelke njihov boravak u hotelu The Atlantic u Byron Bayu. “Okupan sunčevom svjetlošću, podigao sam Jess u ljuljačku i nježnom masažom otklonio umor od putovanja, pritom pazeći da moje kretnje budu u skladu s njihanjem ljuljačke. Ona se veselo smjestila u mojim rukama.”

Opisujući njihovo iskustvo u hotelu VDL u Stanleyu, Tasmanija, D’Argent je opisala ulazak u hotel kao “stepenište u sedmo nebo”.



“Zatvorivši vrata sobe, otrčala sam do stepenica kako bih pogledala naš krevet, ali uhvatio me prije nego što sam stigla do posljednje stepenice”, napisala je. “Trenutak je bio stvarno uzbudljiv. Pritisnuo me je o kameni zid, te smo proslavili činjenicu da smo se našli na ovom mjestu. Tek nakon nekog vremena napokon sam se uspjela popeti na vrh i doći do kreveta. Naša je soba bila pravi raj, jednostavno smo uživali u međusobnom društvu.”

Seksualni vodič proizvođača kondoma

Njih su dvoje zajedno šest godina, a jedan su od deset odabranih parova širom svijeta koji bi svojim opisima pridonijeli nekonvencionalnom vodiču tvrtke za proizvodnju kondoma Skyn. “Od balkona do kupaonica, od sofa do hodnika, Skynov Intimni vodič koristi intimna iskustva pravih partnera kako bi informirao svoje čitatelje o najboljim mjestima za one stvari”, izjavila je ta tvrtka.

JEDNOSTAVNO JE BOLJI: Seks u hotelu je rapsodija za sva osjetila

“Put je bio nevjerojatan, dva smo tjedna putovali, sa svim plaćenim troškovima, po prekrasnim ekskluzivnim hotelima diljem Australije te opisivali svoja iskustva”, rekao je Engelke i dodao: “Samo da pojasnim, nismo pisali samo o našem seksualnom životu, već smo ujedno i recenzirali hotele.” Rekao je kako je obitelj i prijatelje zabavio njegov stil pisanja koji podsjeća na ’50 nijansi’, te se našalio kako je možda ostavio primjerak erotskog vodiča na stolu za buduće goste.

Objasnio je kako su prigodu za ovakvo putovanje dobili nakon što su se prijavili na natjecanje na Instagramu. “Morali smo riješiti mini kviz te poslati video u kojem smo se predstavili, a zatim smo obavili i intervju putem Skypea. Bio je to dosta intenzivan proces, ali imao sam dobar osjećaj te sam rekao Jess ‘mislim da ćemo osvojiti ovo’, i srećom jesmo.”