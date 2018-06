Možda nikad ne biste rekli, ali ova uključuje najviše mišića i troši najviše kalorija u 15 minuta

Što će vam trčanje i teretana kad iste rezultate možete postići znatno ugodnijom aktivnošću?! Umjesto da ustanete u šest ujutro radi treninga, probudite svog partnera i bacite se na posao – sve uime trošenja kalorija. Neke su poze u seksu učinkovitije od drugih, uključujući misionarsku, jahaću i pseću. No, koja se od njih uvelike ističe kao najbolja?

Misionarska – 32 kalorije/15 minuta

Jahaća (ona gore) – 63 kalorije/15 minuta

Pseća (doggy style) – 40 kalorija/15 minuta

Kombinacija poza – 48 kalorija/15 minuta

Držanje partnerice u zraku – 50 kalorija/15 minuta

Možda nikad ne biste rekli, ali poza jahačice uključuje najviše mišića i troši najviše kalorija u 15 minuta. Ako se ona tijekom seksa oslanja samo na noge, njezina bedra i gluteusi rade prekovremeno kako bi održala ravnotežu. Da biste dodatno pojačali intenzitet vježbe, on neka zauzme pozu mosta (podigne se rukama i nogama od površine, dok ona ostaje gore). Tako ćete dobiti trening cijeloga tijela, i to oboje. Radit će bicepsi, tricepsi, trbušnjaci i noge, a on će usput uživati u pogledu.