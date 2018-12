OVAKO IZGLEDA SEKS PROSJEČNOG PARA: Možda konačno snizite nerealna očekivanja koja vam nameću filmovi

Sasvim je normalno da to ne radite svaki dan i da ne vrištite svaki put od užitka

Svi mi imamo neka očekivanja kad je riječ o savršenom seksualnom životu i kako on treba izgledati. Ali često se parovi sekiraju zbog stvari koje zaista nisu problem. Imate li i vi nerealna očekivanja? Ugledna seksologinja Tracey Cox za Daily Mail je nabrojila šest situacija koje NE znače da imate problem u spavaćoj sobi.

Seksate se manje od dvaput tjedno

Koliko god se istraživanja provelo na temu koliko je seksa normalno, sve to možete baciti u vodu jer svaki je čovjek drugačiji. Što vam zapravo znači podatak da se prosječan par seksa 2,2 puta tjedno? Dva normalna i dva oralna seksa? Ni govora! Uostalom, svaka je studija dosad pokazala drugačije rezultate jer količina seksa ovisi o fazi u kojoj je vaša veza. Normalnop je da partneri na početku ne silaze jedno s drugoga, ali to se s vremenom prorjeđuje. Međutim, i to ovisi od para do para. Kvaliteta je na koncu važnija od učestalosti.

Maštate o nekom drugom

U svakom čovjeku postoji ta žudnja za novostima, ma koliko god voljeli svoga partnera. Ljubav vas ne sprječava da se zagledate u drugu osobu, već eventualno da djelujete u skladu s time. Maštanje o nekom novom je praktičan način da zadovoljite potrebu za varanjem. Nije zdravo ako baš svaki put tijekom seksa s partnerom morate zamišljati nekog drugog, ali povremeno je to zdravo.

Još uvijek gledate porniće

Žene se obično zabrinu ako otkriju da im partner gleda porniće iako im je seksualni život dobar. Ali, zapravo je posve normalno željeti gledati erotične prizore čak i kad ste seksualno zadovoljeni. Ako vam masturbiranje uz porniće ne zamjenjuje seks s partnerom i ako se to ne događa prečesto, nemate se zašto brinuti. Masturbacija u vezi je prilično dobra stvar i samo pokazuje da imate visok libido.

Svaki seks je isti

Većina parova vodi ljubav uvijek na isti način, čak i otprilike jednako dugo i to je normalno. Možda vam se ne čini idealnim, ali nipošto ne znači da je vaš seks loš. To bi značilo da cijeli svijet nema pojma što radi. Dosada i zasićenost su jedno i vrlo su opasni za vezu, ali predvidljivost je često dobra stvar jer ljude napaljuje kada iščekuju sljedeći korak.

Ne možete svršiti tijekom seksa

Ako ste žena koja ne može postići orgazam samom penetracijom, dobrodošli u klub 80 posto ženske populacije. Rijetko koja žena može svršiti bez dodatne stimulacije klitorisa. Nemojte se sramiti to raditi sami prstom ili potaknuti partnera da vam to radi dok se seksate.

Nije kao u filmovima

Seks je iskazivanje ljubavi i povezanosti između partnera. Malo parova redovito lome krevete i vrište od užitka kao što se prikazuje na televiziji. Za to je potrebno uvijek izmišljati nešto novo, a budimo realni, tko je baš toliko kreativan?! Često seks uopće nije intenzivan, već je tek ispunjavanje tjelesne potrebe. U redu je ako se ne uklapate u standardni model kakav gledate u filmovima, gdje je sve erotično, divlje i znojno.