OVAKO IZGLEDA KAD STE BISEKSUALAC: Ne seksaju se sa svima i ne pale ih trojci – nakon ovoga ćete se posramiti

Seksologinja razbija najveće mitove o biseksualcima

Nedavno istraživanje YouGova otkrilo je da se čak 43 posto mladih između 18 i 24 opisuje kao “seksualno fluidni” – ni gay ni hetero, već negdje u sredini. Ova generacija otvorenija je prema seksualnom eksperimentiranju s oba spola nego ijedna prije; možda zato što ljudi prvi put osjećaju da ne moraju izabrati stranu. Heteroseksualci ih ne podnose jer ih smatraju gayevima, dok ih gayevi gledaju kao one koji nemaju hrabrosti “izaći iz ormara”.

Poznata seksologinja Tracey Cox odlučila je za Daily Mail razbiti najveće mitove o biseksualcima. Oni se, kako kaže, ne pretvaraju da su biseksualni, već je to uistinu jedna od seksualnih orijentacija. I životinje su biseksualne, tvrdi Cox. Evo u koje teze ljudi uglavnom vjeruju kada čuju da je netko biseksualac:

Biseksualne žene samo prolaze kroz fazu

To je nešto kroz što svaka divlja straight žena prolazi, mora probati; to je ujedno i trend jer je nekako cool danas reći da si biseksualac. U svemu tome ima nešto istine, objašnjava seksologinja, ali većina biseksualnih ljudi je zaista biseksualna. Njih tijekom cijelog života podjednako privlače oba spola. Ako jedna biseksualna žena završi s muškarcem, to samo znači da ima više hetero frajera na tržištu nego lezbijki i drugih biseksualnih žena.

Biseksualni muškarci su zapravo gay

Ako žena spava sa ženom, ona nije automatski etiketirana kao lezbijka ili biseksualka. Ali ako to učini muškarac, većina će odmah pomisliti da je gay. Svaki frajer koji odluči eksperimentirati s istim spolom mora biti jako privučen toj osobi jer nitko si ne želi upropastiti buduće šanse kod žena zbog jednog nepormišljenog seksa. Premda su istraživanja pokazala da je nekim gay muškarcima lakše reći da su bi-, ali nisu svi takvi. Muška biseksualnost postoji, samo ju je teže dokumentirati jer se mnogi boje progovoriti.

Biseksualci su promiskuitetni

Jesu li sve hetero žene napaljene na sve hetero muškarce i obrnuto? Naravno da ne. Pa zašto bi onda netko pomislio da biseksualce privlači sve što hoda, pita se Cox. Krivci za ovakvu pretpostavku su starije generacije. Seksualna orijentacija nema nikakve veze s libidom. Kao što straight i gay osobe mogu imati visoku ili nisku želju za seksom, tako je i s biseksualcima. Nema dokaza da biseksualci tijekom života promijene više seksualnih partnera.

Biseksualci više varaju

Samo zato što vas privlače oba spola ne mora značiti da ste manje vjerni ili da niste ljubitelj monogamije. Biseksualnost znači da vas privlače oba spola. Poliamorija znači da želite imati romantičnu vezu s više od jednog partnera u isto vrijeme. kako su ova dva pojma povezana? Seksologinja tvrdi – nikako! Razlog za ovu predrasudu leži u tome što ljudi misle da će biseksualci uvijek žudjeti za onim spolom s kojim nisu i da zapravo nikad nisu posve zadovoljni. Hoće li netko varati ili neće ovisi isključivo o moralnosti te osobe.

Biseksualci vole utroje

Muškarci običavaju to vjerovati o biseksualnim ženama. I to, opet, nije točno. Neki heteroseksualci vole trojce, gayevi isto tako, a ima i biseksualca koje to privlači. Ali to nipošto nije pravilo za sve. Threesome podrazumijeva seks s dvoje ljudi istovremeno. Samo zato što vas privlače oba spola ne znači da želite spavati s njima u isto vrijeme. Mnogi se biseksualci gnušaju takvih eksperimenata, kao i većina drugih ljudi.

Biseksualci samo još nisu pronašli pravu osobu

Ova teza možda najviše frustrira. Ljudi znaju pitati biseksualce kada se skrase s jednom osobom: “Jesi li još uvijek bi-?”. Ali vaš ljubavni status ne mijenja vašu seksualnost. Možete biti biseksualna žena koja je u sretnoj vezi s muškarcem, ali je i dalje biseksualka. Cox je to objasnila ovako: ako ste straight i volite plavuše, a skrasite se s brinetom, to ne znači da vam se više ne sviđaju plavuše.