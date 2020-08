OVAJ FRAJER NE ‘POMAŽE’ ŽENI OKO KUĆANSKIH POSLOVA, PAZITE NJEGOVO OBJAŠNJENJE: Kladimo se da ovo niste očekivali

‘Moj savjet muškarcima je da se ostave mačo gluposti i da budu ravnopravni partneri svojim ženama’, poručio je

Jedan muškarac podijelio je svoje mišljenje o dijeljenju kućanskih poslova sa suprugom i privukao puno pozornosti. Njegovu je ispovijest prenio portal Superžena.

“Prije nego što krenete bacati drvlje i kamenje na mene, dozvolite da vam objasnim zašto ne pomažem svojoj ženi oko kućnih poslova”, napisao je na početku.

TIP OBJAVIO ‘SEKSI’ FOTKE KOJE ŠALJE SUPRUZI: Postoji urnebesan razlog zašto ih je podijelilo već pola milijuna ljudi

Kada mu je u goste došao prijatelj s kojim je popio kavu i rakijicu, ustao se i rekao mu da mora oprati suđe.

“Prijatelj me pogledao kao da nisam normalan. S mješavinom divljenja i zbunjenosti je rekao: ‘Lijepo što pomažeš svojoj ženi. Ja svojoj ne pomažem zato što nikad nije rekla hvala za sve ono što sam joj pomagao. Prošlog tjedna sam usisao kuću, a ona ni jednom nije rekla hvala.’ Sjeo sam pored njega i pogledao ga ravno u oči: ‘Ja ne pomažem svojoj supruzi’, rekao sam ozbiljno: ‘Moja supruga ne treba pomoćnika, potreban joj je partner. Ja sam njen partner i u kući posao dijelimo partnerski. To što ja obavljam posao, ne znači da joj pružam pomoć'”, objasnio je muškarac.

‘Nisam pomagač’

Naglašava kako on ne pomaže supruzi u čišćenju kuće, već je to i njegova dužnost jer on isto živi u njoj.

“Ne pomažem supruzi kad skuham ručak jer sam i ja gladan i moram jesti. Muškarac više nema obvezu hraniti obitelj, ali zašto žena još uvijek mora glumiti domaćicu i kuharicu? Ne pomažem supruzi da pere posuđe jer sam i ja koristio to posuđe. Ne pomažem ženi oko djece jer su to i moja djeca i moja dužnost je da se brinem o njima jer sam im ja otac. Ne pomažem ženi da slaže odjeću, da je pere, pegla jer je to i moja odjeća i odjeća moje djece. Ja nisam pomagač u ovoj kući, ja u njoj živim. A što se tiče pohvale: kada si ti zadnji put rekao ‘hvala’ svojoj supruzi što svaki dan kuha, čisti, pere, brine o djeci?”, upitao je prijatelja koji ga je zbunjeno gledao.

“Moj savjet muškarcima je da se ostave mačo gluposti i da budu ravnopravni partneri svojim ženama. Ne dozvolite da budete gost u svojoj kući, u životu svoje djece”, zaključio je muškarac.