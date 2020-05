OVA ŽENA (25) TVRDI DA MUŠKARCI NE TREBAJU RADITI PO KUĆI: ‘Moj muž ne zna složiti krevet ni upaliti perilicu. I to je okej’

Tradicionalne poglede na brak vuče iz djetinjstva, ali njezini stavovi nisu se svidjeli velikom broju žena

Kada je mlada mama Rebecca Conway (25) čula za pokret “TradWife”, koji zagovara tezu da supruge rade sve kućanske poslove, dok su njihovi muževi glavni hranitelji, prihvatila je tu ideju u potpunosti.

Majka 18-mjesečnoga Jasona iz Manchestera smatra da bi žene trebale biti ženstvene i poslušne prema muževima, baviti se svim kućanskim poslovima poput kuhanja, čišćenja i pospremanja, a i sama priznaje kako njezin muškarac nikad nije pospremio krevet, ispraznio perilicu posuđa ili oprao rublje punih šest godina, koliko su zajedno.

“Postoje muški poslovi, poput čišćenja psećeg izmeta, te ženski poslovi, koji podrazumijevaju sve ostalo”, rekla je Conway za The Sun. Ali, naravno, ne slažu se svi s ovim uvjerenjem. Ljudi su Rebeccu nazvali staromodnom i antifeministkinjom zbog njezinih stavova, ali ona tvrdi kako se ni u kojim okolnostima ne misli prikloniti većini.

‘Na prvom spoju momak bi uvijek trebao plaćati’

“Stojim iza onoga u što vjerujem”, oštro je poručila Conway. “Moj suprug Lee (43) vodi vlastiti informatički posao i glavni je hranitelj, stoga je sasvim razumno da se ne želi vraćati u neurednu kuću. To je moj posao kao supruge da naš dom održavam čistim.”

Njezina veza s Leejem, kojega je upoznala u noćnom izlasku u Nottinghamu, započela je na način koji joj je pokazao da njih dvoje imaju zajedničku budućnost. Na njihovu prvom spoju u Starbucksu on se odmah ponudio platiti cijeli račun – a Rebecca priznaje kako bi ga odmah otpisala da nije bilo tako.

“Na prvom sastanku momak bi uvijek trebao plaćati”, rekla je ona. Par je počeo živjeti zajedno već nekoliko mjeseci poslije, a ona se nikad nije ljutila što njezin partner nije znao koristiti perilicu rublja.

USVOJILI BOLESNO DIJETE PA GA NAKON TRI GODINE – VRATILI: ‘Nitko nam nije rekao da ima posebne potrebe’; Javnost ih razapinje

MLADOŽENJU SABLAZNIO ŽENIN RITUAL PRVE BRAČNE NOĆI: ‘Ne, nema šanse da pristanem na to. Ta familija nije normalna’

'I won't let my hubby do chores it's my job – I'm called an outdated housewife but don't care' https://t.co/8319ChwS9L — The Sun (@TheSun) May 27, 2020

Tradicionalne poglede na brak vuče iz djetinjstva

“Lee i ja dijelimo stvarno tradicionalna stajališta”, objasnila je ova dizajnerica interijera. “Nisam kućanica, ali svejedno obavljam kuhanje i čišćenje. Uvijek pospremam krevet. On nikad nije napravio krevet, ali to stvarno i ne očekujem od njega.”

Tradicionalne poglede na brak Conway vuče iz djetinjstva jer je njezina majka Dawn, koja sada ima 62 godine, satima usisavala i brinula se da njihov dom bude nevjerojatno čist. “Moja mama je uvijek govorila da nema opravdanja za nered u kući i ja se slažem s time”, istaknula je.

Rebecca je opisala kako izgleda njezin uobičajeni dan. Ona ustaje u sedam ujutro i pravi doručak za obitelj. “Kuhinja je uvijek čista kada se probudim jer sve površine očistim večer prije”, objasnila je. “Tada dezinficiram i poliram sve, a potom usisavam kuću i obrišem podove. To radim svakodnevno, a Lee mi nikada ne pomaže.”

Njezini stavovi ne sviđaju se velikom broju žena

“On nikad ništa ne radi po kući, ali stvarno mi to ne smeta. On čisti pseći izmet, dvorište i šupu jer to su muški poslovi”, tvrdi 25-godišnja supruga i majka. Ona također uvijek sprema večeru i pere. “Nisam sjajna kuharica. To su obično špageti bolonjez ili curry, ali trudim se.”

Rebeccini stavovi nisu se svidjeli velikom broju žena, koje priznaju da im samo čitanje o tome izaziva tjeskobu. I njezine prijateljice pokušavale su joj utuviti u glavu kako takav život nije uskladu s 21. stoljećem. Ipak, ona se ne da.

“Rečeno mi je da sam previše ekstremna i da moram malo živjeti, ali to je kao što moja mama kaže: ‘Kuća u svakom trenutku mora biti spremna da bilo tko pokuca na vaša vrata'”, opravdava se Conway i naglašava kako ona ne osuđuje žene kojima partneri pomažu. To je, zaključuje, bio njezin izbor, a ne njezina supruga, da postupa na ovaj način.