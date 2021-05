Žena je prepričala kako je uhvatila bivšeg supruga u preljubu i šokirala milijune

TikTokom se širi izazov u kojem korisnici prepričavaju kako su otkrili da ih bivši supružnici varaju, a jedna žena šokirala je milijune svojom pričom.

Majka četvero djece tvrdi da je saznala “istinu” o muževoj nevjeri nakon što je u novinama vidjela objavu o rođenju djeteta i njegovo ime uz ime oca. U videu koji je skupio više od 220.000 pregleda otkrila je da se razvela prije gotovo 10 godina.

“Imam sjajnu priču. U to vrijeme u novinama ste objavljivali vijest o rođenju djeteta – ime roditelja, spol bebe, datum rođenja i bolnicu. Vidjela sam ime svog muža i ime neke druge žene”, rekla je u videu.

NEHOTICE JOJ JE OTKRIO DA JE VARA, DA JE DVOLIČNI GAD: A samo sekundu ranije u poruci joj je napisao da je voli i da mu jako nedostaje

Znajući to, odlučila je istražiti web stranicu bolnice budući da objavljuju fotografije novorođenčadi. “Upisala sam njegovo i njezino ime i zaista, dobili su dječaka nekoliko dana prije. Ali to nije sve, dobili su djevojčicu godinu i pol dana prije toga. Eto, tako sam saznala da me vara”, dodala je.

Korisnica je kasnije objavila još nekoliko videa u kojima je objasnila svoju fascinantnu priču.

KASNO SAM OTKRILA DA HODAM S KRIMINALCEM: ‘Nagovorio me da dignem kredit, a horor koji je uslijedio, strpao me – na psihijatriju’

Nakon što je napustila partnera, preselila se u hotel s troje djece gdje je živjela narednih nekoliko dana. Kada se situacija smirila, počela je uočavati stotine znakova za uzbunu koje je dotad ignorirala, poput prekovremenog rada, plaće koja je nestajala i jedenja vani.

Sada je u sretnom braku s drugim muškarcem, a stotine korisnika TikToka prestravljeno je njezinom pričom, uglavnom žene.

“Muškarci imaju cijeli drugi život, kako im uspijeva? Jedva izbalansiram posao i monogamnu vezu”, “Užasno. Mislila sam da je grozno što sam dobila poklon od bivšeg dečka koji je bio namijenjen njegovoj drugoj curi”, “Kunem se, tako sam i ja saznala za bivšeg dečka. Izrezala sam sliku iz novina, uokvirila ju i ostavila mu je na kućnom pragu”, neki su od komentara.