OSMIŠLJEN NOVI UREĐAJ KOJI ŽENAMA POMAŽE DA POSTIGNU ORGAZAM: Ne možete ni zamisliti na kojem principu radi

Posebni priljepci za gležnjeve mogu povećati ženin libido bolje nego predigra

Slanjem električnih signala iz stopala u donji dio leđa potiče se seksualna želja kod nježnijeg spola na način da se krv usmjerava u genitalije, prema objašnjenju znanstvenika. Za manje od 30 minuta od početka tretmana, žene osjećaju trnce po tijelu, koji uzrokuju seksualnu uzbuđenost. “Ako ponavljate ovakvu stimulaciju tijekom tri mjeseca, to može rezultirati boljom cirkulacijom i povezanošću živaca prema vagini”, objašnjava autor studije Tim Bruns, profesor na Sveučilištu Michigan, za Daily Mail.

Kako uređaj radi?

Stručnjaci još uvijek analiziraju učinke takvog uređaja na libido 30 žena i nadaju se da će to biti jeftinija alternativa lijekovima. Važno je to otkriće ako se uzme u obzir podatak da gotovo polovina žena izgubi želju za seksom u nekom životnom razdoblju. Uređaj radi na principu umetanja sićušnih igala u ženine gležnjeve, odakle počinje električna stimulacija, koja preko tibijskog živca odlazi u dno kralježnice. U teoriji, to treba poboljšati dotok krvi u ženske intimne dijelove pojačavajući seksualnu želju.





Kako se rodila ideja?

Još je nejasno ima li takav tretman nuspojave. Istraživači su na ovu ideju došli nakon što se ispostavilo da isti tretman poboljšava kvalitetu seksa ženama koje pate od inkontinencije. Ovo dolazi nedugo nakon istraživanja koje upućuje na kemikaliju u mozgu koja pospješuje seksualnu želju i osigurava ženama jače orgazme. Kisspeptin, poznat kao “hormon poljupca”, prethodno je bio povezan s pubertetom i plodnošću, no istraživanje sugerira da bi mogao pogodovati ženama koje imaju ekstremno nizak libido.