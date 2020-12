‘OSJEĆAM DA ME SAMO ISKORIŠTAVA ZA SEKS’: Žena razmišlja o razvodu nakon 20 godina braka. Tko bi joj nakon ovoga zamjerio?!

Kada s nekim živite 20 godina, jasno je da postoje dani kada jedno drugomu idete na živce, no što kada se monotonija uvuče u svaku poru vašega odnosa? U takvoj se situaciji našla ova 41-godišnjakinja, koja je savjet odlučila potražiti kod profesionalke.

Njezin dvije godine stariji suprug već je neko vrijeme ignorira tijekom dana, no stvari se drastično mijenjaju navečer u krevetu. Tada on postaje nježan i pažljiv jer, prema ženinim riječima, očekuje – seks.

My husband ignores me all day but becomes really loving when he wants sex https://t.co/ffazilQYFe

— Dear Deidre (@DearDeidre) December 10, 2020