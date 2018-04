OSIGURAJTE SVOJU VEZU OD PRELJUBA: Seksologinja savjetuje kako spriječiti nevjeru i otkriva znakove za uzbunu

Najvažnije je da se oboje složite oko toga što je za vas prijevara te utvrdite što je prihvatljivo, a što ne

Spoznaja da vam je partner nevjeran može biti najveća trauma koju osoba doživi u životu. Nitko ne planira varati, ali, nažalost, to se događa u mnogim dugotrajnim vezama. Seksologinja Nikki Goldstein smatra kako se ne možete osigurati od bračne nevjere jer svaki je slučaj drugačiji, ali postoje stvari koje možete učiniti da biste eventualno spriječili partnera u “šaranju”.

Razjasnite vlastite definicije nevjere

Neki u nevinom flertu ne vide ništa loše, dok je za druge to najveća izdaja. Zato je važno da oboje iznesete svoje stavove o tomu što čini jednu aferu. “Varanje nisu samo penis i vagina”, izjavila je Goldstein za Daily Mail. “Svi mi imamo različite definicije nevjere, ali koja god ona bila – ako nešto skrivate od partnera jer znate da bi ga to povrijedilo, činite izdaju. Ako je to vaš slučaj, dobro se zagledajte u svoju unutrašnjost i vratite se u realnost”, savjetuje. Parovi bi trebali sjesti i raščistiti koja su ponašanja za njih prihvatljiva, a koja ne.





Razgovarajte o svemu

“Uvijek sve probleme rješavajte odmah umjesto da ih gurate pod tepih. Morate shvatiti kako nijedna veza nije savršena. Ako ste osoba koja misli kako se njoj ne može dogoditi afera, upravo ste vi pod većim rizikom da ćete prevariti, zato komunicirajte s partnerom”, upozorava seksologinja. Pitajte jedno drugoga što bi se dogodilo kad bi se dogodila nevjera i otvorite se o tomu kako biste se osjećali da saznate da ste prevareni. Oboje morate razumjeti koje su posljedice nevjere. Sve probleme pokušajte riješiti zajedno. Imate li zdrav seksualni život? Ako se ne seksate dovoljno, utvrdite što se događa u vašoj spavaćoj sobi. Nedostatak seksa za mnoge je velik problem. Nedovoljna komunikacija vodi u preljub, zato budite otvoreni jedno prema drugom.

Ozbiljno shvaćajte znakove upozorenja

“Primijetite li da se partner udaljio od vas ili jednostavno više ne osjećate istu povezanost u vezi, razgovarajte o tome”, poručuje Goldstein. Svako sumnjivo ponašanje znak je za uzbunu. “Ako partner odjednom počne skrivati svoj mobitel ili laptop od vas, nešto se događa. Čest je slučaj i kad stanje na njegovoj kreditnoj kartici nije u skladu s onim što zajednički trošite. Budite oprezni i u suprotnoj situaciji – ako vas netko odjednom počne izvoditi na skupe večere i obasipati vas poklonima, zapitajte se što to eventualno pokušava kompenzirati.”

Vjerujte instinktu

Ako je vaš brak čvrst, lakše ćete instinktivno prepoznati da nešto ne štima. “Uvijek vjerujte intuiciji. Prečesto žene misle da su lude, previše ljubomorne i da vjerojatno pretjeruju. Ali ako znate da se nešto ne poklapa, morate to reći svom partneru i pitati ga zašto se tako osjećate”, kaže seksologinja.

Priznajte ako ste u iskušenju

“Ako vidite da razmišljate o prijevari ili se s nekim dopisujete, budite iskreni prema partneru i priznajte što bi se moglo dogoditi tako da razgovorom to pokušate na vrijeme spriječiti. Ako vama druga strana takvo što povjeri, nemojte se naljutiti”, savjetuje. “Ako vam partner takvo što prizna, to pokazuje da zaista želi ostati s vama, ali da stvari nisu kakvima bi trebale biti. Shvatite to ozbiljno i istražite radije nego da riskirate što bi se moglo dogoditi.”