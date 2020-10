ONO ŠTO JE DOŽIVJELA OVA MLADENKA TEŠKO JE UOPĆE ZAMISLITI: ‘Ostavio me pred oltarom uz najgore obrazloženje ikad’

Unatoč mladenkinim naporima da pronađe budućega supruga, nije uspjela. On joj je rekao da je njegov Uber – zakasnio

San ove mladenke pretvorio se u noćnu moru nakon što ju je zaručnik, s kojim je provela 10 godina u vezi, ostavio na cjedilu dok ga je ona čekala pred oltarom – i to s najgorim mogućim obrazloženjem.

Medicinska sestra Sasha Aristide (29) doživjela je šok života kada je njezin partner Kevin Hyppolite (30) propustio doći na njihovo vjenčanje, na kojemu se okupilo 125 gostiju. Svojoj je zaručnici jednostavno javio da se Uber koji je naručio da ga odveze na vjenčanje – izgubio.

Nakon tri sata čekanja, Sasha je shvatila da taj brak ne bi uspio i prekinula je njihovu vezu. U svojemu podcastu Real Fix, ostavljena mladenka ispričala je kako je preživjela to mračno iskustvo.

“Nisam uopće slutila da se ne planira pojaviti, odnosno da želi zbrisati. Razgovarali smo večer prije i doslovno je rekao: ‘Volim te, jedva čekam da se vjenčamo.’ Razgovarali smo cijeli dan prije vjenčanja. Kada sam shvatila da ga nema, nisam imala nikakve emocije. Ostala sam u šoku, kao u nekom transu”, rekla je Sasha.

A onda se klupko počelo odmotavati

Kevin ju je zaprosio još u prosincu 2017. i od tada su planirali vjenčanje. Gledajući unatrag, kaže kako nije bilo naznaka da bi njezin odabranik mogao odustati, a prvi znak bio je kada ju je nazvala cvjećarka na dan vjenčanja i rekla kako joj nisu dopustili da postavi cvijeće na mjestu svadbe. Sasha je tada nazvala Kevina i on joj je rekao da kasni.

Kako kaže, nije bila zabrinuta jer je ceremonija bila tek u 17 sati. Ali u 13:30 jedna od djeveruša rekla joj je da je njezin brat nazvao mjesto na kojemu se trebao održati prijem i rečeno mu je da za taj dan nije bilo zakazano vjenčanje.

“U mojoj se glavi momentalno oglasio alarm”, rekla je Sasha, koja se tada pripremala zajedno sa svojih šest djeveruša u hotelskoj sobi na Long Islandu. No, kada su gosti počeli pristizati, pokazalo se da ih na mjestu na kojemu se vjenčanje trebalo održati – nisu primili, uz pojašnjenje kako nisu primili uplatu za vjenčanje.

Unatoč mladenkinim naporima da pronađe budućega supruga, nije uspjela. On joj je rekao da je njegov Uber – zakasnio.

Htio je izgladiti stvari, ali…

“Do posljednjega trenutka govorio je da dolazi, da je na putu… A zapravo je lagao”, kaže razočarana Sasha. Nekoliko tjedana nakon toga, Kevin je došao do nje, no njihov je odnos narušen nepovratno.

“Prekinula sam vezu, učinio bi to svatko tko imalo drži do sebe”, kazala je, dodajući kako se nada da će pronaći čovjeka koji će biti vrijedan toga da zasnuje s njime obitelj.

Kada su ga zatražili za komentar, Kevin je rekao da se nije pojavio na vjenčanju, no tvrdi kako to nije bilo namjerno, već se tako dogodilo. Rekao je da su njegovi razlozi osobne prirode te da je pokušao vratiti Sashu, ali da ga je ona odbila, prenosi The Sun.

Sasha Aristide napisala je knjigu o svojemu iskustvu “10 godina nestalo u 10 minuta: Kritični znakovi da ćete ostati sami pred oltarom”.