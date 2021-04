ONO KAD TI MUŽ OD FRENDICE POČNE SLATI PORUKE: ‘Da mu odgovorim ili da sve kažem njegovoj ženi?’

Savjetnica za veze odgovorila je čitateljici koja ne zna kako odgovoriti na neprimjerene poruke prijateljičinog muža

Jedna čitateljica britanskog Mirrora obratila se savjetnici za veze Coleen Nolan nakon što joj je prijateljičin muž počeo slati neprimjerene poruke.

“Dio sam jako bliske grupe prijateljica i naša djeca idu zajedno u školi. Moj suprug igra nogomet s drugim očevima, dok se ja družim s majkama. No, jedan od muževa je jako koketan i šarmantan. Isprva sam mislila da je takav sa svima, ali onda sam shvatila da mi pridaje posebnu pažnju”, napisala je.

Posljednjih tjedana počeo joj je slati privatne poruke u kojima koketira s njom. Jednu od njih poslao je kasno navečer i napisao joj je da je lijepa. Iduće jutro joj se ispričao, tvrdeći kako je popio malo previše i da to nije trebao poslati. Unatoč tome, i dalje joj šalje poruke.

“Neugodno mi je zbog svega. Ne znam što da mu odgovorim i trebam li sve reći njegovoj supruzi”, priznala je čitateljica.

‘Vjerojatno mu ovo nije prvi put’

“Definitivno mu nešto reci. Sljedeći put kada te kontaktira, reci mu da se ne osjećaš ugodno u takvim razgovorima i zamoli ga da prestane. Što god učinila, nemoj pasti na njega. Nemoj misliti da mu se sviđaš jer bi to odvelo u katastrofu. Vjerojatno to nije prvi put da se slično ponio. Možda to čini i s drugim ženama, a da ti to ne znaš. Nemoj reći njegovoj ženi (svojoj prijateljici), ali definitivno reci njemu. Ako nastavi, reci mu jako direktno i jasno da ćete reći svojoj prijateljici i ostalim prijateljima ako odmah ne prestane”, savjetovala joj je Coleen.