ONI SU SE NA PRVOM SPOJU BOGOVSKI OSRAMOTILI: ‘Čim sam mu spustila ruku na bedro, doživio je orgazam’

Tviteraši su se prisjetili najvećih čudaka s kojima su izašli na spoj

Koliko vam se puta dogodilo da ste tijekom prvoga spoja bili toliko nervozni da ste se na koncu osramotili pred novim potencijalnim partnerom? Niste jedini. Korisnici Twittera odlučili su s cijelim svijetom podijeliti svoje priče.

Ovu temu pokrenula je korisnica nadimka postgrad_barty, ali se tada nije nadala da će dobiti više od stotinu odgovora na pitanje “Kako je izgledao vaš najčudniji dejt”. Izdvajamo neke od najzanimljivijih odgovora.

Gledanje videa o gay žabama

I went on a date with this guy, he carried in a gallon of water in which is kinda weird but he was a personal trainer so i just chalked it up to him being a gym rat. Then he told me he doesn’t drink tap water and strongly encouraged me not to either bc he believed that — princess buckets (@alaynaymendez) January 20, 2020

there is a chemical in it that turns people gay. Then said “why do you think there are so many gay ppl that live here?” (we were in austin). Then he made me watch a 20 min long Alex Jones video about gay frogs at max volume in public (which caused many ppl to stare at us) — princess buckets (@alaynaymendez) January 20, 2020

“Bila sam na dejtu s dečkom koji je sa sobom ponio ogromnu bocu vode, što mi je bilo čudno, ali kako je osobni trener, pripisala sam to zaluđenosti zdravim životom. Onda mi je rekao da ne pije vodu iz slavine i preporučio mi da je ne pijem ni ja, jer on je vjerovao da u njoj postoji kemikalija koja ljude pretvara u homoseksualce. Zatim me je pitao: ‘Zašto misliš da toliko homoseksualaca živi ovdje?’ (Živimo u Austinu). Poslije svega me je natjerao da gledamo 20 minuta dugu videosnimku Alexa Jonesa o homoseksualnim žabama, pojačan do maksimuma (zbog čega su mnogi zurili u nas).”

Samo jedan od 25

Girl who told me after ordering dinner that she goes on 25 dates a month just to get free dinners, then made fun of me for being poor. And of course expected me to pay for the $350 dinner (which I did, obviously). — Too Big To Fail (@Too_Big_To_Fail) January 20, 2020

“Bio sam na dejtu s djevojkom koja mi je, nakon što je naručila večeru, rekla da ide na 25 dejtova mjesečno kako bi dobila besplatnu večeru, a onda me je ismijavala što sam siromašan. Nakon svega je očekivala da joj platim večeru od 350 dolara (što sam i učinio).”

Poziv na ispovijed

On a blind date, the girl orders Caesar salad and eats it with her hands! Tells me she’s “not big into utensils”. After eating she asks me if I’ve accepted Jesus Christ as my lord and savior and invites me to confession. — Rich (@crackUup) January 19, 2020

“Na spoju naslijepo otišao sam s djevojkom u restoran, gdje je ona jela Cezar salatu prstima, jer “nije baš za pribor”. Kad je završila s obrokom, pitala me jesam li prihvatio Isusa Krista kao svojega Gospodina i Spasitelja i pozvala me na ispovijed.”

Žena sa šestero djece

I once agreed to meet a lady in a pub for a date – I arrived and she was sat with her 6 kids. I bought them all a drink and politely left shortly after 😬😁 — Steve G (@stevegaughan1) January 19, 2020

“Otišao sam jednom na spoj u pub, gdje me je čekala žena sa svojih šestero djece. Svima sam kupio piće i nedugo nakon toga ljubazno napustio njihovo društvo.”

Bivša nije dala pristanak

He brought his ex with him on the date then later told me she didn’t like my personality LOL — car 🇹🇹 (@bikiniraptor) January 19, 2020

“Doveo je svoju bivšu djevojku na sastanak sa mnom, a kasnije mi rekao da se njoj nisam svidjela.”

Bilo mu je (pre)drago što je vidi

I drove an hour to hang out with a boy and while we were watching a movie I put my hand on his thigh and he instantly came in his pants🥴🙃 — Callie Yeager (@yeager_callie) January 19, 2020

“Vozila sam se sat vremena kako bih se vidjela s dečkom i, dok smo kod njega gledali film, čim sam mu spustila ruku na bedro, odmah je doživio orgazam.”

Čudnovati kirurg

Omg I went on a date with a surgeon that I met through work & he took me to Wasabi & didn’t eat himself but watched me eat, then followed my car home with his lights off in the dark.. thinking I wouldn’t notice..then texted me asking if I got home safe yet he saw me get home 😑🥴 — bec (@rebeccaadkins_) January 19, 2020

“Bila sam na dejtu s kirurgom kojeg sam upoznala na poslu i on me je odveo na večeru na kojoj nije jeo, nego me samo gledao kako jedem. Poslije toga je pratio moj auto do kuće s ugašenim svjetlima na svom autu. Mislio je da nisam primijetila. Na kraju mi je poslao poruku u kojoj me je pitao jesam li stigla kući, kao da me nije vidio da ulazim u nju.”

Personalizirani kondom

Sat in a fancy restaurant and he hands me a condom WITH HIS FACE ON IT — Grace Sutton (@GraceSutton16) January 19, 2020

“Bili smo u luksuznom restoranu, a on mi je dao kondom sa svojim likom na njemu.”

Odmah službeno upoznavanje s obitelji

I met this guys entire family (aunts, uncles, cousins, mom, dad and sister) on the first date at his grandpa’s house…who had just passed away. He says it wasn’t planned but almost 3 years later it’s my favorite story to tell pic.twitter.com/RhH6cQ8HNE — Ari (@a_reible6190) January 19, 2020

“Na prvom sastanku upoznala sam cijelu njegovu obitelj (tete, stričeve, rođake, majku, oca i sestru) kada smo se našli u kući njegova djeda… koji samo što je preminuo. Rekao mi je da to nije bilo planirano i, tri godine poslije, to je i dalje moja omiljena priča.”

Puštanje golubova pa hvatanje – goluba

Met the guy on tinder, about 3 mins into meeting him he goes “can you buy me water and a pack of cigs”, I comply, I think I spent $70 because he kept pressuring me to buy him stuff and he didn’t spend a dime, he kept farting too ?? Then he tried to catch a pigeon with his hands — crying! at the disco (@s1cken1nggg) January 19, 2020

“Upoznala sam dečka na Tinderu i poslije tri minute na prvom dejtu pitao me je: ‘Možeš li mi kupiti bocu vode i cigarete?’ Pristala sam i potrošila oko 70 dolara te večeri, jer me nije prestajao tražiti da mu kupujem stvari. On nije ništa potrošio, a čak je i prdio. Na kraju je još pokušao uhvatiti goluba.”

Sve plaćam, ali ništa me ne pitaj

I met this guy on tinder. we met up at the movie theatre, he didn't speak to me the entire time, he paid for my ticket and bought me a bunch of movie snacks. we just watched the movie and after it was over he gave me $50 and said bye. — thotrod (@lizaaard7) January 19, 2020

“Na Tinderu sam upoznala dečka s kojim sam na prvi spoj otišla u kino. Cijelo vrijeme nije progovorio ni riječ sa mnom. Platio mi je kartu i kupio mi grickalice. Samo smo gledali film i, kada je završio, on mi je dao 50 dolara, pozdravio se i otišao.”

Pred potpunim strancima pokazao penis

new guy at work was kinda cool so I invited him to a house party with my close friends because we all liked to drink and play games. We play strip poker or something and dude literally takes his pants off first and underwear second. Dick out first time we hung out. Shirt still on — Sumii🎙🔨💡⏳🎶🎵 (@SumiiSmith16) January 20, 2020

Said it was the only way he played because he’s no pussy. My friends were confused. I was mortified I brought this weird ass to a party. We weren’t even drunk yet, it was the second game. So anyway, we’ve been together for 5 years and got married in July. — Sumii🎙🔨💡⏳🎶🎵 (@SumiiSmith16) January 20, 2020

“Novi kolega na poslu činio se zanimljivim pa sam ga pozvala na kućnu zabavu na kojoj su bili moji dobri prijatelji, jer smo svi voljeli piti i igrati igrice. Igrali smo poker na skidanje ili nešto slično i on je doslovno prvo skinuo svoje hlače i odmah zatim gaće. Na prvom druženju vidjela sam mu penis, dok je još na sebi imao majicu. Rekao je da jedino tako zna igrati, jer nije pi*kica. Moji prijatelji su bili zbunjeni, ja sam bila ponižena jer sam pozvala čudaka na zabavu. Još nismo bili ni pijani. To je bila druga igra koju smo igrali. Ali, bilo kako bilo, pet godina smo bili u vezi i vjenčali se u srpnju.”