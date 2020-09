ONA VRIJEĐA I TUČE FRAJERE ZA NOVAC: Domina detaljno opisala svoj radni dan i otkrila koji dio posla najviše mrzi

Iako mnogi pri spomenu BDSM-a prvo pomisle na fizičku dominaciju i bol, mlada domina iz New Orleansa kaže da njezini klijenti više uživaju u psihološkoj, nego fizičkoj dominaciji. Ree (21) je dopustila novinarki Insidera da virtualno prisustvuje jednomu od njezinih susreta s klijentom.

Pa, evo kako izgleda njezin uobičajeni “radni dan”! Odjevena u crno donje rublje i s kosom svezanom u pletenice ova domina dočekala je svojega 30-godišnjeg roba, koji je bio “na sve četiri” na podu hotelske sobe. Na sebi je imao samo bokserice i crnu masku od lateksa.

Ree je od njega zatražila da se predstavi, a kada je on to pogrešno napravio, nalupala ga je remenom koji je držala u ruci.

Domine su uglavnom žene koje dominiraju svojim partnerima fizički, mentalno i/ili financijski. Iako mnogi takve žene zamišljaju u koži ili lateksu, s bičevima i lancima, Ree preferira psihološki aspekt dominacije.

