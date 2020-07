ONA REDOVITO POSJEĆUJE SEKS KLUBOVE: ‘Tu smo svi prijatelji, nitko nikog ne prisiljava na nešto što ne želi…’

Anonimna 46-godišnjakinja, koja je prije karantene redovito zalazila u seks klubove, brine se da bi njezin suprug (55) mogao doznati za to nakon što su njemu počele pristizati sumnjive poruke na društvenim mrežama. Svoje je brige podijelila u Sunovoj rubrici Dear Deidre te zatražila savjet stručnjakinje.

“Nekako sam ga uspjela uvjeriti da te poruke nisu istinite, ali volim svojega supruga i osjećam se užasno. On je prije tri godine doživio prometnu nesreću i od tada ima problema s erekcijom te je izgubio interes za seks”, započela je čitateljica u pismu.

Iako ga je ona pokušavala uvjeriti kako nije sve u seksu te da će mu biti podrška, on odbija razgovarati o toj temi i supružnici su se prilično udaljili. Na površini je sve izgledalo normalno, ali veliki dio njihova odnosa zauvijek je nestao.

“Nisam željela pronaći ljubavnika i emocionalno se vezati uz nekoga jer volim svoga muža. Jednoga dana ugledala sam novinski članak o seks klubu u našoj blizini. To me zaintrigiralo i odlučila sam ga posjetiti”, ispričala je 46-godišnjakinja.

Isprva je bila nervozna jer se bojala kako će se snaći prvi put, ali na kraju je shvatila da je zapravo jako uživala. “Ljudi su ondje prijateljski raspoloženi i ne stvaraju pritisak da radite nešto što ne želite”, objasnila je u nastavku.

