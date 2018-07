ONA NE BIRA, SEKSA SE SA SVIMA: ‘Dovoljno je da mi se nasmiješiš, odmah mi padaju gaćice. Bojim se da će muž saznati’

‘Dok smo se dovezli mojoj kući, bila sam jako napaljena, a i on je, tako da smo se poseksali na kuhinjskom stolu. To je bio tek početak’

Sve je počelo kad je nakon jedne pijanke zaskočila prijateljičina partnera. Od tada je postala ovisna o seksu i to si priušti skoro svaki dan. No, problem je u tome što je udana već 20 godina. Suprug je više ne može zadovoljiti pa užitak pronalazi izvan braka. Sada se sve otelo kontroli i, prije no što sve uništi, pitala je savjetnicu Deidre Sanders što da radi. Njezino je pismo objavio The Sun.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Draga Deidre, imala sam odličan seks na kuhinjskom stolu s partnerom najbolje prijateljice nakon što mi je ponudio prijevoz do kuće. Počela sam ga zadovoljavati već u automobilu kad se zaustavio sa strane. Bilo je to prvi put da sam varala i osjećaj je bio dobar. Od tada je bilo i drugih frajera i jako dobro znam da sam u banani. Imam 47, a moj suprug 49 godina i ubraku smo posljednjih 20. Prije tri godine počeo je imati probleme s erekcijom. Mogu ga natjerati da svrši, ali je to uvijek velik izazov. Ima bolesno srce pa ne smije uzimati Viagru. Ja sam se s time pomirila – ili sam barem tako mislila.

Navukla i spolne bolesti

Bili smo pozvani na tulum kod moje najbolje frendice prije pet mjeseci. Moj je muž vodoinstalater koji je bio na dežurstvu, ali je rekao kako bez problema možemo otići onamo jer on ionako ne misli piti alkohol. Nekoliko sati poslije, primio je poziv i morao otići na posao. Zamolio je partnera moje prijateljice da me odbaci doma. Meni je to odgovaralo jer sam već bila popila nekoliko pića i stvarno sam se zabavljala.

SEKSA SE S DVIJE CURE, ALI TO NIJE NAJVEĆI PROBLEM: ‘One se znaju, jedna je trudna, a ja još uvijek ne mogu izabrati’

Bila je ponoć, a ja sam već bila prilično pijana. Frendičin me partner vozio doma prema dogovoru, ali ja sam ga počela pipati i zadovoljavati u automobilu. Dok smo se dovezli mojoj kući, bila sam jako napaljena, a i on je, tako da smo se poseksali na kuhinjskom stolu. To je bio tek početak. Sada se seksam gotovo svakodnevno. Dovoljno je da mi se frajer nasmiješi na ulici i ja ga odmah želim odvući u krevet. Već sam imala spolno prenosive bolesti. Osjećam da uništavam živote svaki dan, a uništit ću i svoj brak. Želim prestati s tim, ali mi moje tijelo ne dopušta. Život mi je u komi.

Deidre odgovara:

Natjeraj se da misliš na to što bi se dogodilo kad bi tvoj suprug saznao što se zbiva. Samo je pitanje vremena kada će te uhvatiti, a onda će ti se život početi raspadati. Priznanje da uopće imaš problem pola je rješenja. Voliš li muža dovoljno da bi željela popraviti vaš brak? Ako da, razgovaraj s njime o načinima na koje možete vratiti romantiku u svoj odnos. Zasad ga nemoj pritiskati i promijeni fokus svoga seksualnog života. Užitak i zadovoljstvo ne moraju nužno imati veze sa spolnim odnosom. Istražujte nove načine postizanja orgazma.