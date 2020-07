ODVJETNICI ZA RAZVODE OTKRILI NEVJEROJATNE DETALJE: 10 najbizarnijih stvari zbog kojih pucaju brakovi

Svađe između partnera normalna su pojava, ali ponekad one mogu izazvati velike probleme u vezi ili braku. Iako se većina svađa oko sitnica, nekim parovima su upravo te sitnice uzrokovale prekid odnosa.

Odvjetnička tvrtka Hawkins Family Law Firm za The Sun je podijelila najneobičnije stvari oko kojih su se svađali sada rastavljeni parovi. Najčešći okidač za svađu bili su podmetači za čaše, a razdor su unosili i kućni ljubimci, poput papiga i pasa.

1. podmetači za čaše

2. papiga

3. pseća odjeća

4. figurice iz Star Warsa

5. psi

6. staro ogledalo

7. usisavač

8. kućica za lutke

9. bakina zdjela za voće

10. vjenčano prstenje

