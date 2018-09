ODVJETNICA ZA RAZVODE NASAMARILA BUDUĆEG MUŽA: Je li ovo najbizarniji predbračni ugovor na svijetu?

Par je ranije ove godine kupio zajedničko imanje, ali ni njega ne dijele na pola

Kada je Fidan Shevket započela vezu s dečkom, zabranila mu je da u njezinu stanu ostavi i četkicu za zube. Australska odvjetnica za razvode pripremila mu je zato putnu torbu za prespavanje, u kojoj je držao svaku svoju sitnicu, da ne bi slučajno što ostavio kada ode doma. Razlog? Bojala se da bi to mogao iskoristiti kao “dokaz” stvarne veze i potraživati dio njezine kuće ako se ikad raziđu.

Bila je jasna od početka

Njihova je veza ipak postala ozbiljna nakon dvije i pol godine, a onda je iskusna 39-godišnjakinja odlučila napisati predbračni ugovor. U njega je uključila svoje dizajnerske cipele i torbice, akcijske figure Supermana i Ratova zvijezda, posteljinu i ručnike – čak i komplet plastičnih posuda Tupperware.

Divorce lawyer, 39, prepares a prenup that includes her shoes, towels and Tupperware https://t.co/Bo6hW04zPu — Daily Mail Femail (@Femail) September 12, 2018

Gostujući u emisiji Insight na SBS-u, obiteljska je odvjetnica objasnila zašto je otišla toliko daleko da bi zaštitila osobnu imovinu po svaku cijenu. “Postoji nesrazmjer između onoga što on ima i što ja imam i želim zaštititi svoju imovinu ako naša veza ne uspije. Bila sam jasna s njime od početka: ako ćemo ikad živjeti zajedno, ako ćemo se ikad vjenčati ili na bilo koji način podići našu vezu na novu razinu, apsolutno želim predbračni ugovor”, kazala je.

Želi izbjeći konflikte

Shevket se u svojoj 15 godina dugoj karijeri nagledala svačega i jako dobro zna koliko ružan može biti razvod, osobito kada je riječ o podjeli imovine. “Imam dojam da ljudi koji uđu u brak s mnogo novca i imovine, na kraju lošije prođu. Ja radim cijeli svoj život i svašta sam stekla. Partnerica sam u svojoj odvjetničkoj tvrtki, imam pristojan budžet i nema šanse da ću dopustiti nekomu da polaže prava na to. Ako moram birati između veze i svog bogatstva, biram bogatstvo”, istaknula je odvjetnica.

Princ Harry odbio potpisati predbračni ugovor: Želi li ovime dokazati kako je potpuno siguran u svoju ljubav?

Dodala je kako to radi samo da bi izbjegla moguće konflikte u budućnosti. Ovako nema nedoumica jer su sve dogovorili ranije. “Moje su stvari meni jako važne. Kolekcionarka sam koja skuplja suvenire iz Supermana – imam sobu posvećenu njemu. Moja kolekcija obuće je važna. Nije da bi mi ju on uzeo, ali nikad se ne zna. Posjedujem pun ormarić kvalitetnog posuđa. Ne želim da mi on uzme moj Tupperware”, rekla je Shevket u emisiji.

Ni kuću ne dijele jednako

Par je ranije ove godine kupio zajedničko imanje, ali ni njega ne dijele na pola. “Stvari nisu jednake jer sam ja uložila više novca nego on. Mojih je 70 posto depozita, 70 posto plaće i platit ću 70 posto od hipoteke. On je na sve stavio 30 posto”, jasna je odvjetnica. Dok su još bili na početku veze, osim što je dečka prisiljavala da nosi putnu torbu svaki put kad prenoći kod nje, nudila je da mu plati svaki put kada bi on promijenio žarulju ili popravio internet.

Shevket voli i kockati te često sudjeluje na turnirima u kasinu, gdje ulozi znaju varirati od 50.000 do 500.000 dolara. Zbog toga je i tu stavku ubacila u predbračni ugovor. “Ako ikad dobijem, želim osigurati da će sav dobitak pripasti meni”, priznala je. Kaže kako se dečko isprva šokirao vidjevši sve te detalje, ali ona mu je objasnila kako će na taj način izbjeći nesuglasice. “Sva sreća što on uopće nije teška osoba i razumije obiteljsku odvjetnicu u meni”, zaključila je.