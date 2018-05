ODVEZLA AUTO NA POPRAVAK PA DOŽIVJELA NAJLUĐI SEKS: ‘Sve je bilo super dok nas jednom nije zatekao moj muž’

Suprug ju je primio natrag, ali nije sretna jer voli drugoga i želi opet biti s njime

Žena je odvezla automobil na popravak i tamo se spetljala s mehaničarom. To joj je popravilo seksualni život u braku, ali sad se našla pred zidom jer su se dogodile stvari na koje nije računala. Za savjet se obratila stručnjakinji za odnose Deidre Sanders, a njezino je pismo prenio The Sun.

Ljubavnik se poigrava njome

Draga Deidre, imam 29 godina i ubraku sam. Moj suprug ima 31. Zajedno smo 10 godina, ali ja sam uglavnom cijelo vrijeme nezadovoljna iako je on super tip. Upoznala sam ljubavnika prije šest mjeseci kad sam vozila auto na popravak. On je vidno očijukao sa mnom. Ukratko, pogreška na automobilu odvela me najprije do strastvenog ljubljenja s automehaničarom. Već smo se iduće večeri seksali. Bilo je prekrasno i ja sam s lakoćom ostavila muža i preselila se k njemu.

Svakodnevno mi je govorio koliko me voli. Inače, on ima 35 godina. Bila sam vrlo sretna na početku, ali onda sam počela razmišljati o svom suprugu i koliko mi nedostaje. Jednog se dana pojavio u garaži mog novog partnera i sve je rezultiralo njihovim naguravanjem te tučnjavom na podu. Poslije toga je moj ljubavnik u potpunosti promijenio ponašanje prema meni. Rekao mi je kako je vidio patnju na licu mog supruga i da je to što smo mu napravili pogrešno. Kaže da osjeća grižnju savjesti i neka se vratim kući, a njega zaboravim. Rekao mi je neka mu prestanem slati poruke i mailove.



Moj me suprug primio natrag, ali nisam sretna jer volim drugoga i želim opet biti s njime. Raspala sam se kad mi je rekao da ima novu curu. Ali onda mi je poslao poruku prije tjedan dana i totalno okrenuo priču. Rekao je da moramo razgovarati. Otišla sam do njegove kuće i opet smo imali nevjerojatan seks. Sad mi opet govori kako me ne želi viđati, a to me strašno boli. Ubija me i stalno se preispitujem zašto sam uopće ovdje.

Deidre odgovara

Molim te, nađi svoje samopoštovanje. Dok se ti i njegova cura borite oko njega, on ubire plodove. Nikad ti se neće posvetiti 100 posto. Muž te primio natrag u kuću, stoga zaslužuje da se barem potrudiš izgladiti stvari. Čini se kako ti je ipak stalo do njega. Pa reci mu da si se malo izgubila, ali da želiš poraditi na vašem braku. Predloži da oboje navedete pet stvari koje želite promijeniti u svom odnosu. Ako ste spremni dobro se potruditi, vaša bi ljubav mogla biti snažnija no ikad. Mnogi parovi s vremenom izgube strast, ali ti sada znaš kako izgleda uzbudljiv seks. Unesi tu strast u svoj brak.