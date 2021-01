OČAJNI 65-GODIŠNJAK: ‘Sa ženom sam u tri godine spavao samo dva puta’; Ekspertica ga prokužila – je li glavni problem ipak prešutio?

Iako je već “čovjek u godinama”, ovaj muškarac ima snažan libido i njegova želja za seksom nije nimalo popustila. Na njegovu žalost, supruga ne dijeli iste potrebe unatoč činjenici da je četiri godine mlađa.

Zajedno su 35 godina, ali ono što njega brine jest to da već neko vrijeme, kako kaže, njih dvoje žive više kao brat i sestra, nego kao muž i žena. Svoj je problem anonimno izložio u pismu za The Sun.

“Oduvijek su nas privlačile drugačije stvari u seksu, ali tek prije nekoliko godina on je doslovno počeo nestajati. Kada smo razgovarali o tome, supruga je rekla da će se pokušati promijeniti, ali nikada nije”, započeo je 65-godišnjak.

My wife and I have only had sex twice in the past three years https://t.co/gmtBwhCB5w

