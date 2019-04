‘Naveo mi je tri slučaja kad je njegova supruga bila “u kvaru” i zamolio me da provjerim gdje je tada bio moj dragi. Provjerila sam kalendar i sve je imalo smisla’

Njihov je brak naizgled sjajan i izvrsno se slažu, no u ženi se stvorio crv sumnje kad je primila poziv nepoznatog muškaraca koji tvrdi da se njezin muž i njegova žena potajno sastaju. Premda nije uočila ništa što bi upućivalo na takav scenarij, osjeća kako joj je povjerenje narušeno i više ne zna što da misli. Sve se dodatno zahuktalo kad joj je zagonetni tip došao s ludim prijedlogom. Prije no što učini nešto loše, obratila se savjetnici Deidre Sanders na portalu The Sun, koja joj je otvorila oči.

Draga Deidre, jedan mi je muškarac rekao kako moj suprug ima aferu s njegovom ženom. Iskreno se nadam da to nije istina, ali više ne znam što da mislim. Sve je počelo kad je taj tip, koji s mojim mužem trenira nogomet, nazvao i tražio da nas dvoje razgovaramo nasamo. Suprug mi je bio vani, tako da to nije bio problem, ali ja sam bila užasno nervozna jer nisam znala što će mi reći. Njega je, naime, netko nazvao sa skrivenog broja govoreći da je vidio njegovu ženu i moga muža kako se ljube.

Meni je 37, a mojemu suprugu 39 godina. Imamo odličan odnos i zaista nema razloga da mu ne vjerujem. Taj je muškarac kazao da je njegova žena njemu otprije nevjerna. Oni su oboje oko pet godina mlađi od nas. Naveo mi je tri slučaja kad je njegova supruga bila “u kvaru” i zamolio me da provjerim gdje je tada bio moj dragi. Provjerila sam kalendar i odahnula; sva tri puta bio je sa mnom.

Gdje ima dima, ima i vatre?

Nazvala sam toga tipa da mu kažem, a on mi je tada rekao kako je pronašao kondome u ženinu automobilu, da ona stalno pretražuje smještaj u hotelima i da skriva svoj mobitel. Ja doista nikad nisam primijetila nijedan znak koji bi upućivao na to da moj suprug želi biti s nekim drugim. Provjerila sam njegovu povijest pretraživanja i njegov mobitel, no ništa sumnjivo nisam uočila. On puni svoj telefon u kuhinji i uvijek mi dopušta da ga gledam u bilo koje vrijeme.

Sve mi ovo zvuči kao da žena toga tipa nešto opako smišlja, ali molim se Bogu da to nije s mojim mužem. Ali zašto bi me on tako uporno zvao? Vrijedi li i ovdje: “Gdje ima dima, ima i vatre”? Imamo nekoliko susjeda koji vole izazivati nevolje. Čak su optužili ljude da su kriminalci, zvali su i policiju, no ispostavilo se da je bila lažna uzbuna. Što je najgore, taj me čudan tip ponovno zvao sinoć kako bi me pitao želim li s njime izaći na večeru. Njegova je supruga sljedeći tjedan na poslovnom putovanju, no on je uvjeren kako je to samo paravan i želi je uhvatiti na djelu. Trebam li i ja otići s njime i provjeriti je li u igri moj suprug?

Deidre odgovara:

Ne! Tvoj sljedeći potez treba biti da kažeš svojemu suprugu što ti je rekao taj muškarac. Što bi on pomislio o tebi kad bi sve to izašlo na vidjelo, a on vjerojatno nije kriv?! Ti znaš da je on bio s tobom u svim navedenim trenutcima kad je njegova žena bila vani, tako da se zaista ne trebaš brinuti da je tvoj suprug umiješan u to. S druge strane, on bi zasigurno želio znati ako netko širi glasine o njemu. Reci tom tipu kako neće riješiti svoje bračne probleme igrajući se detektiva i zamoli ga neka te više ne opterećuje time jer te se njegov brak ne tiče.