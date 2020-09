OBJAVA OČAJNE SRPKINJE PRIVUKLA PAŽNJU: ‘Zašto muž više ne želi seks sa mnom?’; evo što kažu ljudi iz regije

‘Nije da ga nema uopće, ali prođu ponekad i dva mjeseca. Boli ga glava, umoran je, zaspi već oko devet, deset navečer…’

Ako vam dugogodišnji partner ili partnerica kažu da ih boli glava i da nisu raspoloženi za intimne odnose s vama, imajte razumijevanja. Ali, ako se napadaji migrene nastave unedogled s izgovorima poput: umor, ne sad, sutra, onda je vrijeme za uzbunu.

Savjet je da razgovarate s voljenom osobom, otvoreno i s razumijevanjem. Ovu temu nedavno je pokrenula jedna Srpkinja jer je bila jako zbunjena zbog toga što poslije porođaja njezin muž više ne želi seks.

Uvijek ga nešto boli

“Imam problem. U braku sam dvije godine. Brak nam je bio kao bajka. Ostala sam trudna i rodila prije godinu dana. Od tada muž nekako izbjegava seks. Nije da ga nemamo, ali prođu ponekad i dva mjeseca. Boli ga glava, umoran je, zaspi već oko devet, deset navečer.

“Problem je u tome što je on i prije radio i prije se događalo da ga nešto boli, ali uvijek je mogao. Sada ne. Kada god razgovaramo o tome, uvijek mi kaže: ‘Pa umoran sam, boli me to i to.’ Onda mu ja kažem: ‘Pa i ja ću početi raditi i uvijek ću imati vremena i volje za tebe.’ I tada ušuti. Ne znam u čemu je problem”, požalila se anonimna žena na jednome forumu.

‘Može biti da ima drugu’

Njezina je objava privukla mnogo pozornosti ostalih forumaša iz regije, koji su joj u komentarima iznijeli svoje viđenje njezine situacije i udijelili pokoji savjet.

“Jasno je da te izbjegava izgovorima. Ohladio se, a razloga je za to mnogo i možeš do besvijesti lupati glavom i ispitivati što je, ali odgovor ćeš dobiti samo od njega. Može biti da postoji druga, događa se da se prilikom dolaska djeteta u kuću izgubi ta privlačnost koja je postojala ranije. Ako ste prisni i privrženi jedno drugomu, čisto sumnjam da je u pitanju neka bolest jer bi ti to sigurno rekao. U pitanju je nešto više što nema veze s njegovim fizičkim stanjem”, obrazložila je jedna korisnica.

“Oprosti što te pitam, no jesi li se puno promijenila u fizičkome smislu poslije porođaja? Možda ga to hladi”, pitala je druga, međutim žena joj je odgovorila da se udebljala svega 10 kolograma i da se nije zapustila u trudnoći, prenosi Kurir.