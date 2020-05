NJOJ JE 27, NJEMU 72 I LUDO SE VOLE: ‘Zaprosila sam ga u striptiz klubu. Toliko smo divlji da često ne stignemo do spavaće sobe’

Kada je 27-godišnja Rachael Chenault prvi put poljubila svojega tadašnjeg šefa, 72-godišnjega Johna Penzeru, odmah je znala da je to to. Usprkos činjenici da ih dijeli čak 45 godina razlike, ljubavi i romantike im, sudeći prema njezinim izjavama, nimalo ne nedostaje.

Odnos ovoga para produbio se u tolikoj mjeri da mlada fotografkinja iz Pennsylvanije nije mogla dočekati da njezin partner postavi sudbonosno pitanje, već je ona zaprosila njega prije dvije godine, i to ni više ni manje, nego u – striptiz klubu.

Par je s prijateljima bio u jednome striptiz klubu, kada je Rachael za Johna naručila ples, pridružila se golišavim djevojkama na pozornici i predložila mu brak. Ona je vijetnamskoga ratnog veterana upoznala prije tri godine, kada ju je on zaposlio kao zaštitarku u tvrtki koju je vodio, a njihove su zaruke, priča Rachael, bile sve, samo ne tradicionalne.

“Dogovorila sam mu egzotični ples s trima prekrasnim plesačicama. Sjedio je na pozornici u prepunome klubu, a ja sam se, potpuno odjevena, pridružila golim plesačicama i pitala ga hoće li mi biti muž”, ispričala je za Mirror, a on, dodaje, nije imao mnogo izbora i odmah je pristao.

Rachael kaže da ju je John odmah privukao unatoč tomu što je 26 godina stariji od njezine majke i gotovo 20 godina stariji od 55-godišnjega joj oca. “Godine su uistinu samo broj. On je moja srodna duša i ljubav mog života”, priznaje Rachael, koja iz prošle veze ima sina.

Budući da je razliku od 45 godina nemoguće ignorirati u apsolutno svim segmentima života, par je već razgovarao i o tome što će biti nakon Johnove smrti.

“Ne namjeravam biti ni s kim drugim kada njega više ne bude jer znam da ga nitko neće moći zamijeniti. Sada ga imam i zahvalna sam na tome”, kaže Rachael i dodaje da su njih dvoje “zastrašujuće” bliski te da međusobno osjete i najmanju promjenu raspoloženja.

Što se seksualnoga života tiče, Rachael tvrdi kako su oboje toliko divlji da se moraju truditi držati podalje jedno od drugoga. Između njih je, objašnjava, toliko strasti da rijetko kada stignu do spavaće sobe pa se poseksaju na parkiralištu, u šumi ili gdje god da se zateknu kada ih uhvati taj “štimung”.

