NJIMA SE ‘ANALNO’ ZAMJERILO ZA CIJELI ŽIVOT: ‘Cura je bila čista, ali odjednom se osjetio smrad. Imao sam što za vidjeti’

Jedva su dočekali taj trenutak, ali vrlo brzo su požalili što su uopće probali

Prema studiji objavljenoj u časopisu “Journal of Sexual Medicine”, oko 43 posto žena probalo je analni seks. PornHubova godišnja izvješća možda najbolje prikazuju seksualne trendove, a “analno” i “analni gangbang” već su godinama u visokih top 10. I dok ga neki prakticiraju redovito, drugi čekaju rijetku priliku kada ljepša polovica kaže “da”.

No, ima i onih trećih, koji nisu ni najmanje oduševljeni ovakvom vrstom seksualnih igara. Ovo su neke od priča koje su muškarci podijelili za američki Mel Magazine, a koje dokazuju da analni seks ipak nije za svakoga.

‘Njoj se svidjelo više nego meni’

Za 36-godišnjega Isaaca iz Oklahome, glavni se problem pokazao u iščekivanju akcije.

“Bildali smo atmosferu oko toga nekoliko dana, trebala je to biti posebna noć, nakon lijepe večere i nekoliko pića. Ali kada je do toga trenutka doista i došlo, jednostavno to nije bilo to što sam očekivao. Bili smo u psećoj pozi i rekla mi je da ga stavim. Pobrinuo sam se da to napravim polako i nježno jer sam se bojao da će je boljeti. Njoj se svidjelo više nego meni, koji sam cijelo vrijeme razmišljao kako želim biti u ‘drugoj rupi’, onoj vlažnoj”, opisao je Isaac.

Sve je uništila truba u autu

James, 45-godišnjak iz New Jerseyja, ima puno smješniji razlog za neuživanje u analnom seksu. Kada je upoznao svoju buduću suprugu, razgovarali su o tome. Te noći kada su se dogovorili da će probati, stvari jednostavno nisu išle prema planu i programu.

“U trenutku penetracije, neki lik u automobilu ispred našega stana ‘sjeo je na trubu’. Toliko smo se smijali da me ona ‘istisnula’ iz anusa. Sljedeći put kada smo probali, jedino na što sam mogao misliti bila je truba toga automobila. Od tada se više nismo vratili na analno”, priznao je James.

S*anja se događaju – doslovno

No, čini se kako je ono što najčešće pokvari čari analnoga seksa to što se “s*anja događaju“, i to doslovno. Kanađanin Brad (48) proveo je godine maštajući o tome činu, ali kada je napokon do njega došlo, stvari su postale, khm, neuredne.

“Osjetio se značajan smrad, a vidjeli su se i ostaci izmeta, zbog čega sam poput pingvina hodao do kupaonice kako bih oprao svoj penis”, rekao je on. “Djevojka je bila vrlo slatka i čista, ali ljudsko tijelo radi ono što želi.”

Unatoč lošem iskustvu, Brad još uvijek nije odustao od analnoga seksa. “Bio bih spreman pokušati ponovno u budućnosti, ali samo na ženin zahtjev. I pobrinuo bih se da se prethodno obavi temeljito ‘čišćenje’“, zaključio je.