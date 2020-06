NJEGOVATELJICA ŠOKIRALA JAVNOST: ‘Radim u staračkom domu i redovito sam kršila samoizolaciju jer nisam mogla bez seksa’

Žena koja je tijekom najveće koronakrize radila kao njegovateljica i svakodnevno odlazila na posao brinuti se o starijima i nemoćnima sada je priznala kako je, unatoč strogim mjerama samoizolacije, redovito kršila karantenu i sastajala se sa svojim ljubavnikom radi seksa.

Britanka Monica Holmes (34) posjećivala je svojega partnera dvaput na tjedan tijekom cijele pandemije koronavirusa, bez obzira na to što je ključna radnica koja je morala riskirati život i odlaziti na posao. Ona tvrdi da je cijelo vrijeme bila svjesna toga da krši pravila i predstavlja potencijalnu prijetnju za štićenike o kojima se brine, ali da jednostavno nije mogla izdržati bez seksa.

Holmes smatra kako je potpuno suludo negirati “naše osnovne ljudske instinkte i potrebe” te se zalaže za dodatno popuštanje mjera u Velikoj Britaniji kako bi svi oni koji nisu u rizičnoj skupini mogli spavati s kime god žele.

I’m a keyworker and I’ve been meeting people for sex during lockdown- I need it and I don’t care what others think https://t.co/O7ftAIGe03

— The Sun (@TheSun) June 16, 2020