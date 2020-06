NISTE SE SEKSALI CIJELU VJEČNOST? Ovih šest groznih stvari sigurno se već događa u vašem tijelu i moglo bi vas skupo stajati

Zbog straha od koronavirusa, mnogi su se parovi suzdržavali od spolnih odnosa tijekom samoizolacije. Ako ste i vi u toj skupini, sigurno vas zanima je li u vašem tijelu došlo do nekih promjena nakon što ste svoje intimne dijelove tijela stavili u mirovanje.

Osim seksualne frustracije, što se zapravo događa u tijelu kada prestanete voditi ljubav? Prema pisanju portala Metro, puno toga – i to su sve, samo ne pozitivne promjene.

Tijekom seksa tijelo oslobađa “sretne hormone”, poznate kao dopamin, serotonin i oksitocin, koji su prirodni podizači raspoloženja. Njih dobivamo i iz ljubljenja te drugih oblika nježnosti, ali orgazmi pružaju pravi nalet tih hormona koji čine da se osjećamo opušteno.

Nekim ljudima seks je i način da odvrate mozak od problema, pa makar i nakratko, što može pomoći u smanjenju anksioznosti. Znači li to da su ljudi koji se ne seksaju ostavljeni na milost i nemilost svojih hormona? Ne. Prvo, masturbacija ima vrlo slične učinke i za to vam ne treba partner. Drugo, vježbanje također utječe na razinu serotonina, endorfina i dopamina u tijelu.

Drugim riječima – ne možete se seksati? Masturbirajte ili vježbajte!

Beyond sexual frustration, what actually happens in the body if we don’t have sex for a longer period of time? We find out

https://t.co/ILLRe0dDBW

— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) June 15, 2020