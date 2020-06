NIKAD U ŽIVOTU NIJE GLEDALA PORNIĆE: A onda je prvi u životu odlučila pogledati s dečkom. Nije dobro prošlo

Ona je cijeloga života odbijala gledati pornografiju, a onda je, tijekom jednoga monotonog dana u karanteni, odlučila dati priliku toj vrsti razonode. Svoje je prvo iskustvo gledanja pornografskoga filma ova čitateljica detaljno opisala za portal Metro. Njezinu ispovijest prenosimo u cijelosti.

Imam 31 godinu i prije pandemije nikad nisam pogledala pornofilm. Znam da sam u manjini. PornHub je 2017. bio 36. najposjećenija stranica na internetu, s više od 80 milijuna dnevnih posjeta. Većina mojih prijatelja ih gleda. Čak je i moja mama bila iznenađena kada sam spomenula da ja nikad nisam.

Imam zdrav i aktivan seksualni život i uvijek sam osjećala da bih radije to radila nego gledala na ekranu. Čula sam i mnogo priča o ovisnosti o pornografiji i pomislila kako je to tužno jer, za mene, seks je lijepa stvar, a ne nešto što treba ukaljati nesavjesnim ponašanjem.

Budući da nam je pandemija ponudila više vremena za slobodne aktivnosti, odlučila sam prekinuti svoje djevičanstvo u gledanju pornografije. Moj dečko i ja u vezi smo dvije godine, a počeli smo živjeti zajedno nekoliko mjeseci prije nego što je počela pandemija.

Vodimo prilično avanturistički seksualni život, što se još i pojačalo tijekom koronakrize, jer oboje radimo od kuće. Stvari koje radim u krevetu naučila sam samu sebe kroz praksu, a ne tako što sam gledala druge kako to rade.

TRUDNA ZARUČNICA NE ŽELI SEKS PA SE FRAJER SNAŠAO: ‘Imam sa strane 10 godina stariju. Kad me to zamolila…’

Možda je čudno to da prije nismo razgovarali o gledanju pornića, ali pretpostavljam da smo u karanteni iscrpili uobičajene razgovore. Kad sam dečku ispričala o svojoj odbojnosti prema pornićima, iznenadio se. Rekao mi je da ih je gledao dok nije bio u vezi, a i povremeno s prethodnim partnericama.

Kada mi je predložio da uzmemo pretplatu na kanale za odrasle na TV-u, da testiramo što ja mislim o tome, pristala sam. Gledala bih bilo što, samo ne još jedne vijesti o koronavirusu.

U početku, dok smo sjedili na kauču i promatrali skupinu žena kako se nasilno zadovoljavaju i stenju poput mačaka lutalica, u pokušaju da pokažu kako uživaju, sve što sam mogla osjetiti bila je odbojnost. Izgledale su jako mlade i nisam mogla, a da ne pomislim kako je šteta što se “nude na tanjuru” prije nego što su shvatile što žele od života. Također sam bila zabrinuta rade li to protiv svoje volje jer sam čula priče o trgovini ljudima u pornoindustriji.

Shvativši da mi se gadi prizor na ekranu, moj dečko brzo je okrenuo na sljedeći kanal, gdje je, pak, oralni seks bio u punom zamahu. Nikad nisam vidjela tako obdarena momka. Ako je to ono kako muškarci misle da bi trebali izgledati “tamo dolje”, onda mi je jasno zašto se mnogi od njih osjećaju prilično neadekvatno.

PORNOGLUMICA OSVETNICA: Ona namami vašeg bivšeg seksi videom, a onda… Povrijeđene žene lude za ovom uslugom

'I saw women taking part in demeaning and violent acts – God forbid people re-enact these dangerous scenarios at home. Some had bruises on their body and bloodshot eyes. These images didn’t enthuse me'

https://t.co/P1HfOchQeT

— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) May 27, 2020