NIJE NI ČUDO ŠTO SU REKLE ‘NE’: Žene podijelile svoje horor priče s prosidbe; frajeri su mislili da će biti fora

Dečko ju je zaprosio tako što joj je rekao da će joj platiti povećanje grudi umjesto prstena jer je cijena ista

Svaka žena sanja o prosidbi kao iz bajke sa savršenim dijamantnim prstenom. Od ispisivanja sudbonosnog pitanja na nebu, preko svijetlećih natpisa na javnim površinama, divne večere uz svijeće, do romantične šetnje plažom – gotovo svatko ima svoju klišeiziranu priču o prosidbi. No, ponekad taj veliki događaj ne prođe prema planu. Nesretne su žene za Daily Mail podijelile svoje horor priče o katastrofalnim prosidbama, kada je to bilo daleko od bajke.

Zaručničke grudi umjesto prstena

“Prekinuli smo i on me nazove mjesec dana poslije i kaže: ‘Trebala bi se udati za mene, samo prekini školovanje. Možeš ostati kod kuće, ja ću sve plaćati, čak i povećanje grudi. To je, naime, jedina stvar koja ti nedostaje da budeš trofej od žene.’ Poklopila sam i blokirala ga”, ispričala je jedna.

“Stavio je prsten u vrećicu s travom i rekao neka složim joint. Ja sam glupo rekla ‘da’. Prekinuli smo možda godinu dana poslije, hvala Bogu”, priznala je druga. Jedna je šokirana žena podijelila priču o svojoj prijateljici, koju je dečko zaprosio tako što joj je rekao da će joj platiti povećanje grudi umjesto prstena jer je cijena ista. “Čestitala sam joj na zaručničkim grudima. Vjenčali su se, dobili dijete pa se rastali četiri godine poslije. Ona je izvadila implantate i vratila mu ih”, ispričala je.

Prekid prije prosidbe

Jedna je žena kazala kako je njezina majka primila prosidbu preko telefonske sekretarice. Na Prvi april. Nije bila sigurna je li riječ o šali ili što. I nije to bila nikakva interna šala, on jednostavno nije razmislio o načinu i mislio je da će to biti smiješno”, objasnila je, a druga je rekla kako je njezin bratić mislio da će biti baš fora ako prekine sa svojom curom prije no što joj postavi pitanje. Ne znam zašto je pristala.”

Nije bilo lako ni ženi kojoj je sadašnji suprug sakrio zaručnički prsten ispod jastuka za mačku. “Bili smo usred selidbe i premještali stvari po kući. On me uporno tražio da pomaknem jastuk za mačku u spavaću sobu. Bilo mi je glupo da to stoji ondje pa sam rekla ‘ne’. Pitao je ponovno i dobio isti odgovor. Nakon nekoliko pokušaja sam se naljutila i izvikala na njega. On me preklinjao da samo pomaknem jastuk, a ispod je bio prsten”, prisjetila se svoje bizarne priče.

Prosidba na WC-u

Druga je žena ispričala kako su se njezini roditelji, koji su u braku već 40 godina, zaručili. “Tata mi je to ovako prepričao: ‘Tvoja je mama ušla u sobu i ja sam rekao: ‘Sise ti izgledaju ogromno, jesi li ti trudna?’ Bila je. Nije imala pojma dok joj on to nije spomenuo. I tako su se zaručili”, rekla je.

Usprkos promašenim prosidbama, neke su ipak imale sretan završetak. “Izlazila sam ispod tuša kada mi je moj muž, s kojim sam 11 godina, rekao da sjednem na WC. Piškila sam kad mi je postavio pitanje. On je zapravo divan čovjek s katastrofalnom vizijom prosidbe”, kazala je žena.

Pitanje usred svađe

“Moj suprug me dvaput zaprosio, oba puta gol. Prvi put kad je to napravio, poslije smo prekinuli pa se opet pomirili. Zaprosio me i drugi put i opet je bio gol. Pitala sam ga u čemu je fora. Rekao je da će to biti dobra priča kad budemo stari”, prisjetila se žena.

Neki su frajeri odlučili zaprositi svoje bolje polovice tijekom svađe. “Prepiremo se i on mi baci kutijicu s prstenom i kaže: ‘Mislio sam to napraviti poslije, ali hoćeš li se je*eno udati za mene?’ Danas smo zajedno 13 godina”, ispričala je žena.