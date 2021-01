‘NEZAMISLIVA LJUBAVNA PRIČA’: Nakon životnog puta kao u nekom filmu, srodne duše nakon 68 godina opet su zajedno

Kada je Florence čula da je Fredova žena preminula, nazvala ga je i utješila, a kako je vrijeme prolazilo sve su češće razgovarali o svojoj prošlosti

Fred Paul (84) i Florence Harvey (81) bili su srednjoškolski par prije 68 godina. Upoznali su se kao tinejdžeri u malom kanadskom gradu i odmah započeli svoju ljubavnu priču. U međuvremenu su se razdvojili, a ponovno su stupili u kontakt tijekom pandemije koronavirusa i sada su u braku.

U mladosti Fred i Florence bili su nerazdvojni, a zajedno su bili dvije godine. “Ona je bila moja prva prava ljubav i moja prva djevojka”, rekao je 84-godišnjak za CNN.

No, kada je njemu bilo 18 godina, a Florence 15, svatko je krenuo svojim putem. Paul se preselio u Toronto zbog posla, a godinu kasnije vratio se u gradić kako bi potražio Harvey, da bi saznao da se i ona odselila.

Oboje su se naposljetku vjenčali za druge partnere. Harvey je supruga, s kojim je dobila petero djece, izgubila 2017. godine, a Fredova supruga Helen, s kojom je dobio dvoje djece, preminula dvije godine kasnije.

Zajedno u dobru i u zlu

Zajednička tuga zbog gubitka supružnika ponovno ih je spojila. Naime, kada je Florence čula što se dogodilo, nazvala je svog starog dečka kako bi ga utješila. Tijekom idućih dana ponovno su se čuli i razgovarali su satima. “Povezali smo se iako se nismo vidjeli svih tih godina. Znao sam da je to – to”, rekao je Fred.

Nekoliko mjeseci kasnije Florence ga je iznenadila i došla kod njega u Toronto, gdje su se napokon susreli nakon gotovo 70 godina. “Kad sam saznao da je u gradu i dolazi k meni, bilo je 22:30 sati. Istrčao sam iz kreveta, obukao se i kredom na prilazu napisao: ‘Dobrodošla Florence’. Kada je stigla, zagrlio sam ju i poljubio u obraz”, otkrio je zaljubljeni 84-godišnjak.

Već nakon tri dana provedena zajedno odlučili su se na vjenčanje. Njihove obitelji isprva im nisu bile podrška jer nisu mogli vjerovati da su tako brzo preboljeli smrti svojih dugogodišnjih supružnika, no oni su znali da žele provesti ostatak života zajedno.

Fred je u to vrijeme započinjao s liječenjem raka na želucu, a Florence je htjela biti uz njega i u dobru i u zlu.

Emotivno vjenčanje

Vjenčali su se 8. kolovoza, usred pandemije koronavirusa, pa je broj uzvanika bio ograničen, no to im nije teško palo. “Bio si prvi mladić koji me otpratio kući dok sam bila tinejdžerica, pretpostavljam da ćeš biti i posljednji”, rekla je Florence na emotivnoj ceremoniji.

Svećenik Paul Ivany koji je u svojoj karijeri vjenčao 500-tinjak parova tvrdi kako mu je to bila “najemotivnija ceremonija” koju je predvodio.

“Oboje su bili u braku godinama, zasnovali obitelji, stvorili uspomene i divne živote. Oboje su zaista ispunili svoje zavjete prema prvim supružnicima. U bolesti i zdravlju. U radosti i u žalosti. Voljeti i cijeniti, dok su oboje živi. A sada, sa svom mudrošću koju su stekli u životima, zajedno sa svim radostima i tugama, usponima i padovima, bili su spremni ponovno izreći te iste zavjete. Ne s naivnom emotivnošću mlade ljubavi, već iz dubina svog iskustva. Bili su spremni izreći ih i ponovno ih živjeti. Bilo je tako emotivno”, rekao je.

Fred i Florence uskoro planiraju posjetiti svoj rodni grad u kojem su se zaljubili kako bi obišli prva poglavlja svoje ljubavne priče.