NEUGODNO ISKUSTVO IZ DUĆANA: Prijetili mu policijom zbog onoga što je kupovao: ‘Nikad nisam bio više ponižen u životu…’

Mirror piše o neugodnoj situaciji u kojoj se našao jedan muškarac kojeg su optužili da je pervertit jer su ga ulovili dok je kupovao higijenske uloške za svoju suprugu. Suprug je izjavio da se u auto vratio plačući, nakon što mu je u dućanu prišla prodavačica i upozorila ga da će pozvati policiju. “Nikad nisam bio više posramljen i ponižen u životu”, izjavio je muškarac.

Nije se mogao snaći

Ispričao je da ga je supruga zamolila da joj na povratku kuću kupi higijenske uloške. Došavši u trgovinu, javio joj se kako bi provjerio koji joj točno ulošci trebaju. “Tražio sam je da mi pošalje tekst sa slikom uložaka kako bih bio siguran da kupujem prave”, rekao je. “U trgovini nisam uspio pronaći one koji joj trebaju pa sam uslikao odjeljak s higijenskim potrepštinama. Pokazao sam joj dio s proizvodima brenda koji je tražila kako bi mi pokazala koju vrstu da kupim. U jednom trenutku pored mene se stvorila prodavačica i rekla mi da je moje ponašanje neprikladno i da će me prijaviti. Supruzi sam javio da mi brzo pošalje sliku uložaka koji joj trebaju”, ispričao je muškarac.

Htjeli su pozvati policiju

“Dok mi je ona slala poruku, prišli su mi poslovođa i prodavačica. Poslovođa me pitao što to radim i rekao mi da je dobio dojavu da se neprikladno ponašam”, rekao je muškarac koji im je počeo objašnjavati o čemu se točno radi. No, to je samo pogoršalo situaciju. Muškarac tvrdi da je poslovođi pokazao poruke svoje supruge i rekao mu da joj je htio kupiti uloške i zatim otići. “Prodavačica je cijelo vrijeme poslovođi govorila da pozove policiju da me privedu jer se ponašam kao pervertit”, rekao je muškarac.

Dok je prodavačica vikala, njezina kolegica mu je pomogla pronaći proizvod koji je potom platio i izašao iz trgovine. Kad je sjeo u auto, počeo je plakati. Stigavši kući, sve je ispričao ženi koja je problijedila i počela mu se ispričavati.