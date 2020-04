NEPROMIŠLJENI SEKS OVOM JE DEČKU (21) UNIŠTIO ŽIVOT: ‘Roditelji su bijesni, ostao sam bez cure i društvenog života’

On je lekciju naučio na teži način i još će dugo snositi posljedice krajnje neodgovornoga postupka

Mladić (21), koji je 18 mjeseci u vezi sa svojom godinu dana mlađom djevojkom, imao je seks na jednu noć sa svojom školskom simpatijom i sada se, naravno, kaje. No, zbog druge, još ozbiljnije stvari, njegova je djevojka odlučila raskrstiti s njime za sva vremena. Dečko je olakšao dušu u pismu Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

“Bio sam glup i prevario sam svoju curu dok sam bio pijan poslije rođendanskoga tuluma jednoga prijatelja. Nas dvoje već smo razgovarali i o braku i djeci. Ipak, ja sam napravio glupost i poseksao se s djevojkom s kojom sa se viđao u srednjoj školi”, započeo je anonimni muškarac.

“Bili smo totalno ‘zgaženi’ kada samo uhvatili vlak za doma. Tamo sam sreo tu curu, koja se taman vraćala s djevojačke večeri. Smijali smo se i razgovarali. Budući da na našoj stanici nije bilo taksija, ponudio sam se da je otpratim do kuće”, nastavio je.

Zaradio je spolno prenosivu bolest

I tada je sve krenulo nizbrdo. Ona ga je pozvala u kuću, s obzirom na to da su njezini roditelji u to doba već spavali. “Završili smo seksajući se na kauču, ali ja sam bio previše pijan da bih se sjetio navući kondom”, priznao je mladić.

“Ujutro mi je poslala poruku i rekla da joj je bilo lijepo, ali da bi na tome trebalo stati. Mislio sam ‘bilo pa prošlo’, ali nedugo zatim moja je djevojka razvila simptome spolno prenosive bolesti. Nije mi ništa govorila, već se otišla testirati”, ispričao je.

Test je, naravno, bio pozitivan, a djevojka je bila sigurna da je bolest pokupila od svojega dečka jer ni s kim drugim nije spavala u to vrijeme. “Ja sam to zanijekao, ali ona mi je uzela mobitel i pronašla poruke koje sam razmjenjivao s dotičnom. Bacila je moj mobitel u zid i počela vikati”, prisjetio se.

A onda su krenule nove nevolje

“Moji roditelji upali su mi u sobu jer su se zabrinuli zbog silne galame. Kada su nas pitali što se događa, ona je, potpuno izvan sebe, rekla: ‘Vaš je sin gubitak vremena koji mi je prenio tuđe klice.’ I moji su roditelji bili bijesni zbog toga”, rekao je mladić.

Inzistirali su da o bolesti obavijesti curu s kojom se seksao jer je i njoj sada potrebna terapija. “Javio sam joj porukom, ali ona je zanijekala da sam to dobio od nje i blokirala me. Zatim sam nazvao njezinu mamu i rekao joj da se njezina kći mora testirati. Ona me počela vrijeđati i predala telefon svojemu suprugu, koji mi je počeo prijetiti”, dodao je.

I tako, dečko je izgubio svoju djevojku i uvukao se u gomilu problema samo zbog jednoga nepromišljenog seksa. “Zapeo sam s bijesnim roditeljima koji ne razgovaraju sa mnom, nemam curu ni društveni život. Čini mi se da to nije fer”, zaključio je mladi čitatelj.

Spolne bolesti mogu imati trajne posljedice

Deidre mu je napomenula da je lekciju naučio na teži način i savjetovala mu da se ubuduće ponaša odgovorno. Također je istaknula da se i ona i ta cura s kojom je imao aferu na jednu noć moraju testirati i liječiti jer spolne bolesti mogu imati trajne posljedice.