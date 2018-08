NEOBIČNI MLADENCI: Par ponudio preko 16.000 kuna onome koji će zadovoljiti njihovu ‘čudnu’ svadbenu želju

Organiziranje vjenčanja i svadbe zahtijeva puno rada. Treba kupiti i paziti na toliko stvari da to ponekad može djelovati stvarno neizdrživo.

Jedan je par odlučio još dodatno zakomplicirati stvari dodavši jedan dosta bizaran zahtijev na popis stvari koje moraju napraviti. Pokazalo se da će ga dosta teško uspjeti napraviti, jer je svima koje su zatražili bilo previše neugodno napraviti tako nešto, piše Mirror.

Snimka prve bračne noći

Par koji se zaručio još 2016. nadugo je raspravljao što sve žele za svoje vjenčanje. Pa su se tako dogovorili da osim što će imati nekoga tko će snimiti sve najvažnije dijelove tog posebnog dana, žele imati i videosnimku svoje prve bračne noći.

Od onda par pokušava naći snimatelja koji bi snimio njihovu konzumaciju braka, no potraga se pokazala bezuspješnom jer nitko nije želio pomoći. Pitali su i svog svadbenog snimatelja, no i on ih je odbio. Pa su odlučili ponuditi novčanu nagradu od 2.000 funti (16.600kn). Oglas za posao objavljen je anonimno na internetu kako bi proširili potragu, jer je do vjenčanja ostalo još samo par mjeseci.

KONAČNO SE POSEKSALI: Ciara se udala i podijelila video nakon prve bračne noći

Svadba bi se trebala održati u rujnu, a par je jasno dao do znanja kako je snimka samo za njihove oči. Snimateljev posao počeo bi negdje oko 1h i trebao bi biti gotov do 3h.

“Ne želimo da snimka ode bilo gdje već bi bila samo za naše osobno korištenje”, kažu zaručnici.