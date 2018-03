NEMOJTE OČAJAVATI: Ovih 9 navika iz spavaće sobe može spasiti vaš brak!

Nažalost ili nasreću, vaše navike iz spavaće sobe imaju veliki utjecaj na budućnost vaših veza, piše Huffington Post.

Stručnjaci su odredili devet rituala prije spavanja koji bi vaš brak mogli učiniti boljim, a neke bi mogli i spasiti.

1. Maknite svoj mobitel iz spavaće sobe

Nedavno je istraživanje sveučilišta Baylor pokazalo kako se gotovo 50 posto ljudi ‘osjeća ugroženim zbog partnerovog mobitela’. Ukoliko želite uspješnu vezu i odnos, odstranite svoje mobitele iz kreveta i iz spavaćih soba.

“Pametni telefoni distraktiraju vas jedno od drugog i zbog njih ne komunicirate na pravi način. Kad ste zajedno u spavaćoj sobi, budite ZAJEDNO”, kaže Aaron Anderson, bračni terapeut.

2. Kreirajte vlastiti ritual prije spavanja

Ukoliko vam raspored to dopušta, nemojte žuriti u krevet odmah nakon večere. Napravite si toplu kupku ili se otuširajte, a nemojte zanemariti ni svog partnera – obavezno popričajte, uz čašu vina, ako to želite.

3. U krevet nemojte nositi odjeću

Prije spavanja, odjenite vašu omiljenu pidžamu, a odjeću od dana složite u ormar.

4. Pokušajte u krevet ići u isto vrijeme

Pokušajte u krevet ići u isto vrijeme kad i vaš partner, ukoliko je to moguće.

“Parovi često zbog TV-a ili Interneta spavati idu u različito vrijeme. To je nesvjestan način izbjegavanja intimnosti”, kaže Jeannie Ingram, terapeutkinja za parove.

5. Mazite se i ljubite prije spavanja

Iako ste možda previše umorni za seks, obavezno se mazite i poljubite vašeg partnera ili partnericu.

“Dugačak, romantičan poljubac oslobađa hormone sreće zbog kojih to želimo raditi češće”, kaže Jeannie.

6. Izbacite TV iz spavaće sobe

Ukoliko napravite ovaj korak, bit će to kao da se vaš brak preporodio. Umjesto druženja i intinmosti, parovi gledaju u ekran i time štete svojoj vezi.

7. Nemojte se previše opustiti ispred partnera

Prdnuti ispred partnera je nešto što smatramo normalnim, ipak smo svi ljudi. No, nemojte si ovaj ‘užitak’ previše dopuštati. Spavaća soba je posvećena ljubavi i spavanju i nemojte je zagađivati plinovima!

8. Djecu naučite da spavaju u svojim krevetima

Ukoliko ste jedan od onih parova koji krevet dijele s djecom, napravili ste si medvjeđu uslugu. Granice moraju postojati i što ih prije uvedete, bolje za vas i vaš brak.

9. Prije nego zaspete, recite ‘Volim te’

Prije spavanja možete pričati o bilo čemu – od popisa namirnica do toga kako vam je prošao dan, no nemojte propustiti priliku kako biste dan završili slatkom porukom. Podsjetite partnera da ste s njim ili s njom zato što ih volite i zato što to želite.