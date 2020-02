NEMA IZGOVORA: Do svoje 20 godine o ljubavi morate znati ovih 40 stvari

Što si stariji to si pametniji! Ova izreka definitivno vrijedi kaka je u pitanju ljubav. Tracey Cox, 53-godišnja spisateljica, stavila je na papir 40 stvari koje najvećoj riječi ikada napisanoj treba znati, do svoje 20 godine.

Tracey Cox novinarka je i spisateljica koja se specijalizirala upravo za ljubavna pitanja. U svojim kolumnama odgovarala je na stotine pisama mladih žena, koje su nastojale pronaći svoj put do ljubavi. Ovih 40 uputa zbir su njezinih osobnih i profesionalnih iskustava o -ljubavi.

1. Prvi je možda i pravi

Prva ljubav je ona prava. Prvi dečko je onaj pravi. Prvi poljubac je jedini put prema pravoj ljubavi. Možda. Vaše srce zna odgovor. To je to, ne traži dalje. Možda je onaj što ti se upisao u spomenar najbolji odabir za tebe. Ostati zauvijek sa dečkom koji ti je prvi nije glupo niti zaostalo. Prve su ljubavi iskrene i čiste, a oni koji su se i vjenčali zajedno su u toj ljubavi i odrasli. Prva je ljubav najljepša.

2. Život je prekratak da vrijeme trošiš na neodlučne osobe

Nemoj trošiti svoje vrijeme na frajere koji ti, na pitanje žele li isto što i ti, odgovaraju sa “možda”. Takvi su gubitak vremena i nikada te neće biti dostojni. Prekriži ga, nije ti suđen.

3. Nemoj tražiti izlike u njegovo ime

Ili te voli ili te ne voli. Trećeg nema. Prihvati da tako funkcioniraju stvari i prema tome i postupaj. Nemoj se zavaravati. Ili jesi ili nisi, to je pitanje koje mu trebaš postaviti, a odgovor, kakav god da bude, prihvatiti. Budi hrabra i traži pravu ljubav!

4. Pristojni momci nisu glupi ni dosadni. Ljubav nije drama!

Emotivna nestabilnost nije ljubav niti strast. Biti u mirnoj vezi je zdravije. Osoba koja te dovodi do ludila, suza i smijeha, sve u istom danu nije za tebe. To samo znači kako vas dvoje niste jedno za drugo. Točnije, kako on nije za tebe.

5. Prestani sve analizirati i malo uživaj

Opusti se i dozvoli da se stvari između vas odvijaju prirodnim putem.

6. Ljubomora ga neće spriječiti da ode drugoj. Upravo suprotno, potaknut će ga na prevaru.

Nitko ne želi živjeti sa osobom koja te stalno provjerava.

7. Ili imaš povjerenja ili nemaš

Kad ti on kaže nešto ili mu vjeruješ ili mu ne vjeruješ. Stalno propitkivanje tipa, zar to doista misliš ili hoćeš li to doista učiniti – znači samo da si potpuno nesigurna u sebe, a to odbija. Nemoj pasti u tu zamku. Moraš biti hrabra. Ako laže, kad tad će izaći na vidjelo. Strpljivo, istina će se već doznati.

8. Pričekaj godinu dana i tek onda se potpuno predaj

Većini ljudi treba najmanje 12 mjeseci da totalno kapituliraju i počnu svojem partneru vjerovati u potpunosti.

9. Postavi visoke kriterije

Nema sigurne luke. Ziheraštvo i ljubav ne idu jedno s drugim. Dečko za kojeg si 100 posto sigurna da te nikada neće povrijediti, baš će biti taj koji će ti slomiti srce. Kad već nema garancija, ciljaj visoko i idi za onim što želiš u životu, za onim što sanjaš i čemu se nadaš. Nema straha. Tko ne riskira, taj ne profitira!

10. Ljubav nije romantična komedija

Dobro, ponekad jest, ali ljubav nije sve ono što si gledala u američkim filmovima. Ne očekuj da će biti baš tako kako si ti zamišljala. Možda bude luđe, slađe, bolje no što si mogla sanjati?

11. Kako se odnosi prema svojoj majci je sve što o njemu trebaš znati

Jedna je majka! Ukoliko tvoj dragi o svojoj ima samo lijepe riječi, ali mu nije bio problem presjeći pupčanu vrpcu i biti normalan muškarac, onda nema problema. Ukoliko je još povezan sa mamicom, bježi glavom bez obzira. Protiv posesivne mamice nemaš šanse! Ne mogu to dovoljno naglasiti. Bježi!!!

12. Nije najvažnije u životu imati dečka

Postoje i druge stvari poput prijatelja, obitelji, putovanja, knjiga, ljubimci..

13. Samo zato što je tvoj tata varao tvoju mamu, ne znači da će svi muškarci varati i tebe

Isto pravilo vrijedi i za djecu rastavljenih roditelja i djecu koju su njihovi očevi napustili. Tvoj dečko nema veze s tvojim tatom.

14. Ljubav nije dovoljna

Ona je samo temelj dobre veze. Važno je znati kako sa svojim dragim lijepo razgovarati. Vrlo je važno biti suosjećajan, graditi sebe oko voljene osobe, kako biste sačuvali i izgradili tu ljubav u nešto vrijedno divljenja.

15. Ukoliko se trudiš previše, ta je veza osuđena na propast

Ma koliko god se voljeli, ponekad se baš dogodi loš spoj. Dvoje koji jedno u drugome pobuđuju ono najgore

16. Pravu ćeš ljubav pronaći tek kada na to budeš spremna

Nema šanse da naletiš na onog pravog ako se još uvijek oporavljaš od slomljenoga srca, ako još uvijek čezneš za nekom pričom iz prošlosti, ako si još uvijek ogorčena, cinična, zatrovana protiv ideje prave ljubavi. Nema šanse. Tek kada sve to izađe iz tvojeg sistema, kada se najmanje nadaš, naletjet će ti onaj pravi. Jao, sreće! Zavidim ti!

17. Prekidanje i mirenje, više od jednog puta, znači kako nikada nećete ostati zajedno

18. Pazi što želiš, jer mogla bi to i dobiti

Moraš biti sigurna kakvu osobu želiš pored sebe. Ne zanosi se slikom idealnog dečka, koju si imala kad si bila klinka.

19. Ne očajavaj!

Već ćeš ostvariti svoje želje. Ne očajavaj jer te netko ne voli. Baš te briga, idi dalje. Znaj da nije očajno od onog koji te voli – tražiti brak i djecu.

20. Budi realna, imaš to što imaš!

Ne zanosi se zgodnim frajerima, koji na svojim profilima postaju fotografije od kojih zastaje dah, a na listi prijatelja imaju oko 500-tinjak prijateljica. Takvi ne postoje! Izmišljeni su!

21. Ne ponavljaj stare greške

Mnogo se žena nađe u začaranom krugu iz kojega nikada ne izađe. Svaka im je veza ista. Ima malo drugačiji početak, vrlo sličan zaplet i uvijek isti kraj kao i ona veza prije. Promijeni svoj obrazac ponašanja i nemoj uvijek birati iste tipove. Ljubav tvojeg života je tu negdje. Kakav će biti – ne znaš! Iznenadit ćeš se!

22. Muško, koje iza sebe ima dvije, tri stabilne veze, znat će dosta o ženama, za razliku od muškarca koji je švrljao okolo dok nije upoznao tebe

23. Imaš li više od 30 godina i još uvijek te muči prošlost, potraži psihološku pomoć

Što je bilo, bilo je. Što drugo još reći?

24. Ukoliko ti slome srce, budi zadovoljna jer si imala hrabrosti pokušati voljeti i za ljubav se boriti

Ovo je jako važno! Potrebno je puno hrabrosti nekoga zavoljeti i upustiti se u vezu. Ukoliko sve završi loše, plači, tuguj, luduj, ali se podigni. Bila si dovoljno hrabra da vjeruješ u ljubav. Borila si se hrabro poput malenog vojnika, ali su te izdali. Izdajice ti ne trebaju! Vjeruj u ljubav, obriši suze, vjeruj i idi dalje. Suđeno ti je nešto drugo, netko tko te zaslužuje, čovjek kakvog zaslužuješ ti.

25. Oboje trebate biti zadovoljni svojim odnosom

Nije važno tko je od vas dvoje ljepši, pametniji ili dolazi iz bogatije obitelji. Važno je da se, oko pitanja koja su važna za život, razumijete. Ironično, vezu češće napušta ona osoba koja je kroz nju profitirala, a ne ona koja je više žrtvovala. Zapamtite, oboje mora biti zadovoljno onim što imate.

26. Alkohol je jako opasan

Samo trijezni možete shvatiti što je sinoć između vas dvoje krenulo po zlu. Alkohol je zlo koje uništava sve veze, a pogotovo one ljubavne. Izbjegavajte!

27. U krevet nemojte nikada ići ljuti

Riješite sve prije odlaska na spavanje. Jednostavno, imajte mira ispod plahte. Vodite ljubav, a ne rat.

28. Reci točno što hoćeš

Dvosmislene rečenice vode do konfuzije. Reci točno što želiš i to ćeš i dobiti.

29. Postoje puno gore stvari od nevjere

Muškarac koji ti očisti bankovni račun, napusti te kada ti je najteže ili je loš otac, primjerice, je puno gori gad od varalice.

30. Želiš li biti upravu ili želiš biti sretna?

Muškarci su, ponekad, upravu. Ponekad. Poslušaj ga. Što ti je važnije?

31. Nevjeru možeš oprostiti samo jednom

Oprostiš li prevaru drugi puta, time njemu daješ dozvolu da te vara dokle god ste zajedno. Dva kartona, žuti i crveni!

32. Ne morate baš sve raditi zajedno

Ako ste stalno zajedno i sve radite skupa, o čemu ćete razgovarati? Neka svatko ima svoj život, pored života koji živite zajedno. Predahnite, ponekad, jedno od drugog.

33. Što ne znaš, ne boli

Čitanje njegovih poruka na FB profilu samo će te baciti u očaj. Možda je prije tebe imao na lageru hrpu žena, s kojima se dopisivao. Možda su neke prihvatile igru. Špijuniranje partnera samo će ti zagorčati život. Neke stvari, a pogotovo one koje se tiču njegove prošlosti, je bolje ne znati. Svi smo mi isti ispod kože.

34. Kad voliš, ranjiva si

I on je, samo to ne pokazuje.

35. Nije pogrešno željeti i voljeti, ukoliko si sa osobom koja uživa u tome

36. Pronađite zajednički jezik

Svatko voli na svoj način. Ništa na ovome svijetu nije ljepše nego voljeti i biti voljen, na svoj način. Muškarac koji pogodi tvoj broj, zna što ti odgovara i kako ti pokazati koliko te želi i voli je dar sa neba. Idealno bi bilo uzvratiti istom mjerom. Stvorite jedinstvenu ljubav i pronađite zajednički jezik kojim jedno drugome iskazujete naklonost, privrženost, vjernost i ljubav.

37. Gledaj svijet i njegovim očima

Uvijek nastoj sagledati problem i iz njegovog kuta. Možda ti je nešto promaknulo, možda nisi obratila pažnju na male stvari. To je čovjek kojeg voliš. Daj mu priliku da objasni. Saslušaj ga. On te voli.

38. Smisao za humor je ključan za opstanak

Iz svake se situacije možete izvući smislom za humor. To ne znači da ti je partner neozbiljan. Dapače. Smisao za humor je znak inteligencije.

39. Ljubite se, što je više moguće

Osim što troši kalorije, potiče hormon sreće. Nije mit, doista pali.

40. Kemija

Osjetit ćeš. S njom sve počinje i završava, jer ljubav je -prava kemija. ;)