NEĆETE VJEROVATI ŠTO JE NAPALJENI DEČKO PREDLOŽIO CURI: ‘Zaprijetila mi je da ćemo prekinuti ako to napravim’

‘Ona je na to poludjela i nastala je golema svađa, ni danas ne znam zašto’

Napaljeni mladić pitao je curu smije li unajmiti prostitutku za seks jer mu ona nije dovoljna. Pretpostavljate kako je ona reagirala, ali fora je u tome što njemu nije jasno zašto. Misleći da djevojka pretjeruje, požalio se Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, želim unajmiti eskort damu, ali moja je djevojka poludjela kada sam joj to rekao. Ona je prekrasna i imamo dobru vezu. Meni su 22, njoj 21 godina i zajedno smo 11 mjeseci. Zabavno nam je zajedno i imamo izvrstan seksualni život. Jedini je problem u tome što ja imam stvarno visok libido pa sam pitao curu smijem li platiti prostitutku samo za seks. Ona je na to poludjela i nastala je golema svađa. Kaže da, ako to napravim, s nama je gotovo. Pa nije da bih je prevario jer sam joj otvoreno rekao. Mislim da pretjeruje.

Deidre odgovara:

Dobar seks jednako je povezan i s kvalitetom i s kvantitetom. Eskort dama ti neće ponuditi romantičan seks kakav imaš s djevojkom koja te voli. Jako malo žena bi se složilo s idejom da im dečko ili suprug plaća prostitutku. Ako nastaviš pritiskati svoju curu s tom idejom, lako bi je mogao izgubiti.