NE VALJA NI KAD JE PREVELIK: ‘Penis mog dečka je jako dug i to nam stvara problem u seksu, osobito kad sam ja gore’

Iznimna obdarenost muškarca može biti prepreka za dobar seks

Djevojka se poveselila kada je vidjela čime raspolaže njezin novi dragi, međutim raspoloženje joj je brzo splasnulo, za razliku od njegove muškosti. Zbog bolnog seksa traži savjet stručnjakinje i kolumnistice Deidre Sanders, koja piše za tabloid Sun. Čini se kako, naposljetku, veličina ipak nije toliko važna.

Draga Deidre, bila sam silno ushićena kada sam prvi put vidjela veliki penis svojega dečka, ali ispostavilo se da je seks s njime ponekad priličan izazov. Ja imam 26, a on 28 godina. Upoznali smo se prije godinu dana i veza nam je super, ali seks me s njime zna frustrirati jer ima vrlo dug i debeo penis.

PAR IZ ISTRE SE ČUVAO ZA BRAK, PA PREKINUO ZBOG PENISA: ‘Umjesto vođenja ljubavi doživjeli smo užas’

Jednostavno je prevelik za ugodan odnos. Kada sam ja gore, moje tijelo ne dotiče njegovo, zbog čega uopće ne osjećam senzaciju dodira. Puno se mazimo i posvećujemo dosta pažnje predigri jer je njemu vrlo važno da i ja budem zadovoljena. No, muči me to što ne uživam u penetraciji onoliko koliko bih trebala. Prijateljice mi zavide i kažu da sam sretnica.

Deidre odgovara:

Iznimna obdarenost muškarca može biti prepreka za dobar seks. Većina žena doživljava orgazam tijekom stimulacije klitorisa jer u samoj vagini nema toliko živčanih završetaka. Lijepo je što je tvoj dečko obazriv ljubavnik. Postoji i spravica dizajnirana za muškarce s velikim penisom, tako da i penetracija može biti ugodnija.