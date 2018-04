NE MOŽE ODOLJETI NIJEDNOM MUŠKARCU: ‘Seksala sam se s konobarom u kuhinji dok je moj suprug bio blizu’

‘Čim sam prošla kroz vrata, on mi je prišao straga i stavio mi svoje ruke oko struka’

Udana žena koja očito ima problem sa samopouzdanjem ne može se prestati seksati s drugim muškarcima jer se jedino tako osjeća poželjno. S druge strane, boji se da će, nastavi li tako, izgubiti supruga kojeg obožava. Za savjet se obratila stručnjakinji za odnose Deidre Sanders, a njezino je pismo prenio The Sun.

Nijednom ne može odoljeti

Draga Deidre, ne mogu prestati varati muža jer žudim za muškom pažnjom. Prevarila sam ga čak i s konobarom u našem lokalu, i to dok je suprug bio u blizini. Ja njega zaista obožavam, zajedno smo deset godina. On ima 26, a ja 25 godina. Odličan je suprug i sjajan otac našim sinovima, koji imaju pet i četiri godine. Imamo genijalan seksualni život i nikad nije postao monoton. Silno ga volim i za njega bih napravila sve što zatraži, stvari koje mi ne bi pale na pamet ni s jednim drugim muškarcem. Grozim se pomisli da bih ga mogla izgubiti, ali čim mi neki muškarac pokloni pažnju, moje dobre namjere automatski nestaju.

To se dogodilo već nekoliko puta tijekom godina, ali nikad nisam ništa osjećala prema muškarcima s kojima sam ga varala. Prošlog je mjeseca upravitelj našeg lokalnog kafića odlazio pa je priredio oproštajnu zabavu za svoje redovite goste. I mi smo bili ondje s našom ekipom. Njegov je 23-godišnji sin radio za šankom. On je slobodan i uvijek flertuje sa mnom, ali ovoga sam se puta ja osjetila drugačije. Pripremili su buffet i svi smo popili previše. Dok je pospremao stolove, mali me zamolio da mu pomognem odnijeti posuđe u kuhinju.



Čim sam prošla kroz vrata, on mi je prišao straga i stavio mi svoje ruke oko struka. Šapnuo mi je u uho kako je ovo naša posljednja šansa jer on odlazi za koji dan. Poseksali smo se u ostavi. Osjećala sam se grozno zbog toga, ali moj je muž ugodno razgovarao sa svojim prijateljima te sumnjam da je uopće primijetio kako me nema dulje vrijeme. Mrzim što sam takva. Kao da sam ovisna o pažnji, ali već mi je dosta toga. Dotaknula sam dno i ne želim više ovako.

Deidre odgovara

Čini se kako ti gradiš svoje samopouzdanje preko pažnje muškaraca, a posebno svog supruga, za kojega ćeš, kako kažeš, učiniti sve u krevetu. Ali ta je tvoja potreba toliko jaka da ne možeš odoljeti nijednom muškarcu koji pokaže interes za tebe. Znaš da bi zbog toga mogla izgubiti divnog muža. Seksati se u kafiću dok on pije s prijateljima teška je katastrofa. To ti vjerojatno daje neki vjetar u leđa. Prije svega identificiraj situacije u kojima je izglednije da ćeš pokleknuti, a zatim poduzmi čvrste korake kako bi ih izbjegla. Moglo bi pomoći da, primjerice, ostaneš trijezna. Također savjetujem da potražiš profesionalnu pomoć jer bi nesretna i često zlostavljačka iskustva iz prošlosti mogla stajati u pozadini takvog ponašanja.