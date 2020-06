NAPOKON SE OTKRILO ŠTO ZAPRAVO ŽENE ŽELE U SEKSU; Stručnjaci proveli veliku studiju: Dobro proučite ovo…

Iako muškarci više razmišljaju o seksu nego žene, oba spola jednako žele seks, pokazuje studija Sveučilišta u Floridi

Stručnjaci tvrde da su napokon otkrili što žene žele u seksu, proučavajući desetke najvećih studija o seksualnom ponašanju. Žene smatraju da muškarci griješe kad koriste nekoliko istih poteza i prakse koje su usavršili u dosadašnjem iskustvu, ne vodeći računa odgovara li to novoj partnerici. Žene znaju koliko su muškarci osjetljivi po tom pitanju pa se nadaju da će muškarci to sami shvatiti, no to se rijetko događa. Seksualni terapeut zaključuje da bi partneri trebali iskreno razgovarati o tome što im najviše odgovara, piše Independent.

Muškarci podcjenjuju partneričinu želju

Znanstvenici smatraju kako je mit da je ženama manje stalo do seksa nastao zbog nametnutih društvenih uloga. Muškarci su pod pritiskom da osvoje što više žena, a žene da se “čuvaju za brak”. Iako muškarci više razmišljaju o seksu nego žene, oba spola jednako žele seks, pokazuje studija Sveučilišta u Floridi.

Istraživanje koje je nedavno objavljeno u časopisu Journal of Personality and Social Psychology pokazuje da muškarci često podcjenjuju partneričinu želju za seksom. Studija je otkrila i da muškarci neće navaljivati ako žena nije raspoložena za seks te da žene odbija njihov nedostatak inicijative. Muškarci ne znaju da je većina žena češće raspoložena za seks nego što oni misle. Ipak, očekuju da će oni u 60 do 70 posto slučajeva preuzeti inicijativu. Ako do toga ne dođe, osjećaju da “forsiraju” i osjećaju se loše.

Studija provedena na 10.000 žena

Studija provedena na više od 10.000 žena pokazuje da njih 75 posto za orgazam treba stimulaciju klitorisa, a tek 18 posto tvrdi da može doživjeti orgazam kroz čin vaginalne penetracije. Žene koji s partnerom ne doživljavaju vrhunac ili vrlo rijetko žele više drugih vrsta stimulacija. Više od 50 posto njih neće to tražiti od partnera jer se boje da bi to predugo trajalo i stvorilo napetost.

Kod žena uzbuđenje otkriva tzv. faza rasta, u kojoj klitoris postaje deblji, maternica se povlači, a vagina produljuje za oko 2 do 3 cm, za što je potrebno nekoliko minuta. Ako forsirate seks može doći do neugode, pa i krvarenja.

Terapeuti tvrde da je najbolji način “provjera otpora prstom”. Ako vam partnerica daje uputu da želi “nježnije”, to ne znači da trebate prekinuti s onim što radite. Erogene zone poput klitorisa sadrže velik broj živaca, a jak pritisak uzrokuje iritaciju umjesto ugode. Zbog toga treba “pripremiti” teren zagrijavanjem, odnosno pokretima koji nisu direktni.