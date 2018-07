NAPIO SE NA VJENČANJU I ZAVRŠIO S DRUGOM: ‘Zavela me ženska koju sam prvi put vidio, odvukla me na kat…’

‘Sljedeće čega se sjećam bilo je to da sam se probudio i pitao gdje se nalazim’

Mladić je tijekom jednoga pijanstva prevario djevojku s nepoznatom curom na vjenčanju svoga prijatelja i sada ga muči grižnja savjesti. Bilo je to jednom i nikad više, ali strahuje da bi mogle krenuti glasine. Kako ne bi pogrešno procijenio, zatražio je pomoć savjetnice Deidre Sanders na portalu The Sun.

Draga Deidre, učnio sam veliku pogrešku u pijanstvu i poseksao se s nekom curom na prijateljevu vjenčanju. Nikad to nisam priznao svojoj djevojci. Imam 26 godina i gotovo sam godinu dana u vezi. Njoj su 24. Isprva nismo službeno hodali. Prvih nekoliko tjedana družili smo se nasamo i nismo nikomu govorili da smo zajedno. Seksali smo se i sve je bilo super, ali to je bila naša mala tajna i čini mi se da je tako oboma odgovaralo.

Bilo je to tijekom tih naših prvih tjedana… Oženio mi se prijatelj iz školskih dana i priredio malu proslavu za nas nekoliko. Puno sam popio i stvarno se “sašio”. Pred kraj tuluma počeo sam razgovarati s nekom curom koju sam vidio prvi put u životu. Mislim da je bila mladenkina prijateljica i nešto mlađa od mene. Bila je razgovorljiva i priznala mi je kako je upravo izašla iz veze. Ja njoj nisam rekao da imam nekog posebnog u životu.

Nije znao ništa o njoj

Podijelili smo taksi na odlasku jer smo živjeli u istom smjeru. Kad se vozač zaustavio ispred njezine kuće, povala me sebi. Za nekoliko minuta već smo se ljubili na kauču i u jednom trenutku pali na pod. Rekla je da će nam biti udobnije na katu pa smo se popeli stepenicama, skinuli odjeću i ušli u njezin krevet. Dodatno me uzbuđivala činjenica što nisam znao ništa o njoj. Sljedeće čega se sjećam bilo je to da sam se probudio i pitao gdje se nalazim.

Dva tjedna poslije, moja djevojka i ja smo obznanili svoju vezu i od tada nisam ni pogledao drugu. Znam da bi je jako povrijedilo kad bi saznala što sam joj učinio. Dio mene želi sve priznati i riješiti se tereta na duši, no bih li možda ipak trebao to zadržati za sebe?

Deidre odgovara:

Ako bi tvoja djevojka to mogla saznati od nekog drugog, bilo bi bolje da to čuje iz prve ruke i bez dodanih detalja. Ako si, pak, sto posto siguran da za to nitko ne zna, vjerojatno je bezbolnije da to potisneš u sebi, ali nauči nešto iz toga. Ako već vidiš da donosiš pogrešne odluke kad si pod utjecajem alkohola, počni paziti koliko piješ. Najbolje bi bilo da alkoholna pića zamijeniš bezalkoholnima. No, ako si jednostavno takav po prirodi i lako te zavesti, bez obzira na piće, razmisli o posljedicama svojih postupaka.