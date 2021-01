NAPALJENI 45-GODIŠNJAK BACIO OKO NA PRIJATELJICU SVOJE KĆERI: ‘Cura se prestravila kad je zavukao ruku ispod stola…’

Školski primjer krize srednjih godina – izgubio je posao, ima 45 godina i djeca su mu odrasla

Fit 39-godišnjakinja ispričala je kako joj se oduvijek sviđalo što njezin dečko ima mladenački pristup životu. Iako mu je 45, on još uvijek igra nogomet, vozi skateboard i odijeva se moderno. No, prošle je godine počeo sliniti nad mnogo mlađim djevojkama i to im sada uništava vezu.

Ljetos ga je, primjerice, uhvatila s jednom 20-godišnjakinjom, a u posljednje vrijeme na društvenim mrežama stalno gleda profile svoje 21-godišnje kćeri i komentira njezine zgodne prijateljice. Ženi je polako svega dosta i traži savjet.

Zajedno su sedam godina

“Imam 39 godina i moj je partner uvijek bio sretan što sam u dobroj formi i što izgledam mladoliko, ali ovo što sada radi uništava mi samopouzdanje”, požalila se ona u pismu kolumnistici britanskoga tabloida The Sun.

Zajedno su, kaže, sedam godina, a on se jako promijenio od prošle godine, kada je ostao bez posla.

“Kada sam ga ljetos uhvatila s tom curom, pokušao je sve poreći, ali ušla sam u kafić dok joj je ispod stola držao ruku na nozi. Ona se jadna prestravila i stisnula se uza zid, a on je trčao van za mnom i govorio kako se ništa nije dogodilo”, prisjetila se neimenovana čitateljica.

U krizi srednjih godina

Dečko ju je uvjeravao da je s dotičnom djevojkom “samo bio ljubazan”, ali ona je sigurna da on sada koketira s prijateljicom svoje kćeri. Na svaku njezinu objavu on napiše kako je “prekrasna”.

“Morate sjesti s njime i objasniti mu što vas izluđuje, čak i ako iza njegova flerta nema ničega ozbiljnog, mora znati da vas tako omalovažava”, odgovorila joj je seksualna i psihoterapeutkinja Deidre Sanders.

Ni njegova kći sigurno neće biti presretna što joj otac flertuje s frendicama. Savjetnica smatra da je on vjerojatno u krizi srednjih godina – izgubio je posao, ima 45 godina i djeca su mu odrasla. Kad-tad će se morati zapitati kamo takvo ponašanje vodi i što zapravo želi od život.